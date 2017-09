O femeie uimitoare: Parker Posey străluceşte la 47 de ani

Cu cât se apropie mai mult de pragul celor 50 de ani, cu atât arată mai bine: Parker Posey este absolut încântătoare într-un pictorial alb-negru.

Definiţia frumuseţii feminine, o îmbinare perfectă între eleganţa clasică şi cea modernă - astfel poate fi rezumată şedinţa foto realizată de actriţa americană pentru publicaţia Interview magazine. Senzualitate, maturitate şi încredere, asta transmit imaginile în care Parker Posey, să nu ne ferim de cuvinte, arată extraordinar.



Desigur, este şi meritul fotografului Craig McDean, care şi-a transpus într-o manieră fericită viziunea în cadrele alb-negru. Alternând între elementele de retro şi actual, el a dus-o pe actriţa americană până aproape de imaginea nemuritoarei Audrey Hepburn.

Este încă o dovadă că un machiaj accentuat, coafuri potrivite şi ţinutele îndrăzneţe pot schimba mult o femeie. Pe de altă parte, merită remarcat şi aspectul fizic al actriţei americane - deşi mai are trei "paşi" până la pragul celor 50 de ani, vedeta din "Dazed and Confused/Marea ameţeală" este mai sexy ca în tinereţe şi orice femeie şi-ar dori să arate ca ea la această vârstă.

Posey a acordat şi un interviu pentru revista citată, în care a vorbit despre rolul din "Café Society", filmul lansat în acest an de Woody Allen. "Am văzut filmul de curând şi m-a lăsat fără cuvinte. Este foarte romantic, iar Kristen Stewart şi Jesse Eisenberg sunt admirabili", a declarat ea.



Acţiunea filmului se petrece la Hollywood, în anii ’30, când un tânăr dornic să reuşească în industria cinematografică este sedus de o fată atrăgătoare, dar se lasă cucerit şi de spiritul vremii, marcat de atmosfera vibrantă din localurile Los Angelesului. Posey o interpretează pe Rad Taylor, o femeie descurcăreaţă care îi arată lui Bobby (Eisenberg), venit de la New York, dedesubturile LA-ului.





Actriţa americană nu este la prima colaborare cu Woody Allen. Ea a jucat şi în "Irrational Man", în 2015, în rolul unei profesoare cu un mariaj nefericit care se aruncă în braţele irezistibilului şi iraţionalului Abe Lucas, interpretat de Joaquin Phoenix.