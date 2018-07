Nikki Lund se lansează în muzică la 35 de ani: E prietenă din copilărie cu Kim Kardashian

Prietenă foarte bună cu Kim Kardashian, Nikki trece în această vară de la design vestimentar la o carieră muzicală. Ea a lansat deja primele piese.

Deocamdată numele ei nu este foarte cunoscut, dar are toate atributele pentru a deveni celebru: Nikki Lund, prietena din copilărie a starletei Kim Kardashian, şi-a construit mai întâi un blazon în domeniul design-ului vestimentar, iar la 35 de ani, după ce a născut un copil, ea se lansează în muzică.



Nikki Lund a lansat deja două piese în această vară - "Love Overdose" şi "This is it". Şi pentru a-şi promova materialele, ea a dat un interviu pentru ediţia din iulie a revistei Bliss Babe, pentru care a făcut şi o şedinţă foto foarte reuşită, în Malibu.



Cu o siluetă remarcabilă după ce a născut, Nikki s-a declarat mulţumită de activitatea sa de până acum, în special de succesul obţinut cu single-ul "Better Days" care sună foarte bine, şi a anunţat că va intra din nou în studioul de înregistrări pentru noi piese. "Sper că vor veni numai zile bune. Cred că în utimii ani au fost multe schimbări pozitive pentru femei, mai ales cu mişcarea #metoo", a spus ea, referindu-se la titlul piesei sale, "Better Days/Zile mai bune".

"Sunt multe lucruri care nu merg aşa de bine în lume şi eram un pic supărată din cauza asta. , a mai spus ea.



Născută în California, Nikki nu a lucrat doar în lumea modei, petrecând mai mulţi ani pentru a-şi perfecţiona talentul muzical, şi a colaborat cu trupa Secret Mind înainte de a opta pentru o carieră solo, scrie Daily Mail. În 2005, ea a lansat linia vestimentară Eccentric Symphony, dedicată pasiunii sale pentru muzică, şi astfel a atras interesul publicului, mărindu-şi audienţa şi dezvoltându-şi stilul.