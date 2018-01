Nicole Kidman, superbă şi când are gripă: Vedeta a strălucit la gala Screen Actors Guild Awards

Actriţa în vârstă de 50 de ani a impresionat duminică seară, la evenimentul organizat în Los Angeles, unde a fost recompensată pentru rolul din „Big Little Lies“.

După o mulţime de premii cucerite în întreaga sa carieră, Nicole Kidman continuă să culeagă recompensele pentru rolurile sale. Şi chiar dacă era răcită, ea a ţinut să fie prezentă la The SAG Awards 2018, unde a primit duminică seară trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol principal într-o dramă.Îmbrăcată într-o rochie bronz metalic cu mâneci lungi, Nicole a descins pe covorul roşu împreună cu soţul ei, Keith Urban, şi nu părea deloc slăbită de gripă. Ea şi-a accesorizat ţinuta cu cercei strălucitori şi cu sandale care se asortau cu rochia lungă. Părul blond şi rujul roşu aprins îi subliniau perfect frumuseţea, notează Daily Mail Vedeta a pomenit în discursul rostit pe scenă despre gripa care i-a dat de furcă., a spus ea, zâmbind, în aplauzele asistenţei.Nicole Kidman şi Keith Urban au fost aproape nelipsiţi la evenimentele organizate anul trecut.După ce a primit Globul de Aur pentru acelaşi rol din "Big Little Lies" care i-a adus şi duminică un premiu, actriţa i-a mulţumit public soţului ei., a spus ea atunci.Distincţia de la SAG Award confirmă că actriţa australiană domină cu autoritate Hollywood-ul, notează Daily Mail . Ea a mai primit un premiu Emmy şi unul la gala Broadcast Film Critics pentru interpretarea din "Big Little Lies". În drama realizată de HBO, Kidman o interpretează pe Celeste Wright, o casnică din California abuzată psihic şi fizic de soţul ei.Kidman le-a devansat în preferinţe juriului pe colegele sale din această producţie, Reese Witherspoon şi Laura Dern, precum şi pe Susan Sarandon şi Jessica Lange.Foto: Hepta