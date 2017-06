Nicole Kidman se simte minunat la 50 de ani: „A fost cel mai bun an din viaţa mea“

Cu două săptămâni înainte de ziua sa de naştere, vedeta a mărturisit că acesta a fost cel mai bun an al ei şi că viaţa sa a început cu adevărat la 40 de ani.

Chiar a fost un an foarte bun pentru Nicole Kidman, iar actriţa australiană are de ce să fie mulţumită. 2017 i-a adus actriţei australiene o nominalizare la Oscar pentru rolul din drama biografică "Lion". "Lucrul cel mai ciudat este că pe măsură ce îmbătrânesc, mă încântă tot mai mult", spunea ea în ianuarie.



Vedeta a luat cuvântul la gala Glamour Women Of The Year Awards, organizată marţi la Londra, şi a adus un omagiu victimelor celui mai recent atac terorist din capitala Marii Britanii. "Sunt foarte fericită că sunt prezentă aici şi că pot să-i dăruiesc Londrei ceva, pentru că Londra mi-a oferit atât de mult. E minunat să fiu aici cu voi cu toată forţa", a spus ea.



Actriţa a fost distinsă cu un premiu pentru cariera sa în lumea filmului şi a spus că acest an este cel mai bun din viaţa ei.

, a mărturisit ea., a mai spus Kidman.Nicole i-a dedicat apoi trofeul Sofiei Coppola, care a câştigat premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes, devenind prima femeie din istoria evenimentului care obţine acest titlu., a glumit ea, referindu-se la denumirea evenimentului organizat de revista Glamour.