Natalie Imbruglia i-a înnebunit pe fani: Vedeta arată fantastic la 43 de ani

Cântăreaţa australiană pare că a ţinut timpul pe loc. Apariţia ei la o emisiune TV i-a uimit pe fani.

În anii '90 cucerea lumea cu vocea şi frumuseţea sa. A început cu un rol în soap opera australiană "Neighbours/Vecinii", apoi a urcat pe scenă şi a devenit o cântăreaţă de succes. Hit-urile ei, "Left in the Middle", "Wrong Impression", "Shiver", dar mai ales "Torn", continuă să ne încânte. Dar Natalie Imbruglia nu şi-a pierdut niciun dram din frumuseţea cu care se remarca la MTV acum 20 de ani - la 43 de ani, ea are un look tineresc şi pare că a pus stop curgerii timpului.



Apariţia vedetei la o emisiune de televiune a produs efervescenţă pe reţelele de socializare, fanii fiind fascinaţi de aspectul ei fizic. Aflată în turneu în Marea Britanie, Natalie a vorbit miercuri la "Lorraine", emisiunea realizată de Lorraine Kelly la postul ITV, despre cum a ajuns să cânte la Londra fiindcă n-a reuşit să-şi găsească o slujbă în actorie.



Ceea ce a atras mai mult atenţia a fost look-ul său proaspăt. Un fan a scris entuziasmat pe Twitter: "Dumnezeule! Natalie Imbruglia este chiar acum la Lorraine şi parcă-i Peter Pan. Ea. Nu a îmbătrânit. Nici. O zi."



"Wow @natimbruglia nu îmbătrâneşte! Arată uimitor", a scris altcineva. "Natalie Imbruglia nu a îmbătrânit deloc. Încă e uimitoare!!", a fost un alt comentariu în aceeaşi notă. "E drăguţ să te revăd @natimbruglia la @ITVLorraine, nu te-ai schimbat mult", "Natalie Imbruglia nu a îmbătrânit!!!" şi "Dacă aş fi şi eu ca Natalie Imbruglia...", au mai comentat alţi admiratori pe Twitter.



Dr Firas Al-Niaimi, un specialist în terapii anti-îmbătrânire a explicat pentru ziarul britanic Daily Mail cum se explică aspectul fabulos al cântăreţei: "Îmbătrânirea este inevitabilă, dar Natalie Imbruglia este norocoasă că vârsta a fost blândă cu ea, iar pielea ei strălucitoare şi luminoasă contribuie la aspectul ei tineresc."



"Procesul de îmbătrânire este o interacţiune între mai mulţi factori direcţi şi indirecţi.

Pentru a preveni accelerarea semnelor vizibile ale îmbătrânirii, este esenţial să protejezi ADN-ul pielii de agresorii din afară şi dinăuntru. Un stil de viaţă sănătos care include o dietă echilibrată, exerciţii regulate şi o atitudine pozitivă poate ajuta la controlarea semnelor de îmbătrânire care provin din interiorul organismului", a arătat Al-Niaimi., a mai spus expertul.Natalie a povestit în emisiunea de miercuri că după succesul din soap opera australiană nu a izbutit să-şi găsească de lucru., a mărturisit ea.Orientarea către muzică s-a dovedit alegerea corectă. Natalie a dat lovitura şi în 1998 a primit trofeele MTV VMA şi EMA pentru cel mai mare succes al său, hit-ul "Torn", precum şi două premii BRIT pentru cea mai bună cântăreaţă solo şi cel mai bun act artistic.