Miranda Kerr şi fondatorul Snapchat au devenit părinţi

Modelul australian şi Evan Spiegel, fondatorul companiei Snapchat, au devenit luni părinţii unui băieţel.

Potrivit TMZ, Miranda Kerr a născut la clinica Cedars-Sinai din Los Angeles. Copilul a venit pe lume luni, la ora locală 11.53 P.M. şi va purta numele Hart, după cel al bunicului lui Evan Spiegel.Modelul australian în vârstă de 35 de ani mai are un băiat de 7 ani, Flynn, cu fostul ei soţ, actorul Orlando Bloom. Cei doi au divorţat în 2013, după un mariaj de trei ani.Miranda Kerr şi Evan Spiegel (27 de ani) s-au cunoscut la un dineu organizat de Louis Vuitton în 2014, la New York. Cei doi şi-au confirmat public relaţia în iunie 2015 şi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse, organizată la reşedinţa acestuia din Brentwood, California, în mai anul trecut. La eveniment au participat 40 de invitaţi.Nunta a debutat cu servirea unor cocktailuri în grădina casei, unde un pianist a interpretat melodia "When You Wish Upon a Star", a dezvăluit unul din invitaţi pentru E! News.În noiembrie, Evan şi fostul model al casei Victoria's Secret au anunţat că aşteaptă primul lor copil.Miranda Kerr este unul dintre cele mai bine plătite modele din lume, ea câştigând în 2016 4,93 milioane de euro.Evan Spiegel este un guru al tehnologiei şi unul dintre cei mai tineri miliardari din lume, după ce a fost co-creator în cadrul proiectului Snapchat, notează Mediafax. Averea lui este estimată de Forbes la 1,88 miliarde de euro.Foto: Hepta