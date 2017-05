Miranda Kerr s-a măritat: Un miliardar tânăr i-a luat locul lui Orlando Bloom

Supermodelul australian în vârstă de 34 de ani s-a căsătorit cu mogulul Evan Spiegel, fondatorul aplicaţiei Snapchat, cu opt ani mai tânăr decât ea.

La patru ani după despărţirea de actorul Orlando Bloom, Miranda Kerr şi-a refăcut viaţa. Ea s-a căsătorit sâmbătă, cu miliardarul Evan Spiegel, în cadrul unei ceremonii mici, dar luxoase, organizată la locuinţa din Los Angeles a omului de afaceri, relatează revista People.



"Pentru o nuntă mică, a fost o pregătire uriaşă. Cununia şi petrecerea au fost intime, dar luxoase şi cu clasă. Miranda s-a implicat foarte mult. Are un gust desăvârşit şi a ştiut exact ce a vrut. Este foarte fericită că s-a căsătorit cu Evan", a declarat o sursă citată de People.

La eveniment au participat 40 de invitaţi. Nunta a debutat cu servirea unor cocktailuri în grădina casei, unde un pianist a interpretat melodia "When You Wish Upon a Star", a dezvăluit unul din invitaţi pentru E! News.Modelul în vârstă de 34 de ani şi co-fondatorul aplicaţiei Snapchat, în vârstă de 26 de ani, au început să se întâlnească în 2014. S-au cunoscut la un dineu organizat de Louis Vuitton în 2014, la New York, şi s-au logodit în iulie anul trecut.