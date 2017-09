Mihai Mitoșeru și Andreea Mantea prezintă “Se strigă darul”, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Kanal D.

Nu ma asteptam la o astfel de propunere, dar ma gandeam de ceva timp ca mi-as dori sa ajung la Kanal D pentru ca vorbisem cu cativa prieteni si mi-au povestit ca atmosfera este foarte placuta acolo. Imi suradea ideea de a ajunge sa lucrez in la Kanal D insa nu stiam ca se va intampla atat de repede.

Am primit un telefon de la productaori, am trecut printr-o serie de probe, apoi totul a mers in directia cea buna.





2. Cum ti se potriveste formatul emisiunii „Se striga darul”?

Mi se potriveste perfect pentru ca imi place atmosfera acestor evenimente si ma bucura sa fac oamenii fericiti. De douazeci de ani sunt prezentator la astfel de evenimente, deci le cunosc „bucataria” interna, simt momentele. Imi place teribil formatul „Se striga darul” pentru ca le ofera telespectatorilor energia acestor evenimente unice, cele mai frumoase traditii; ii face fericiti pe miri si participantii la nunti. In plus, ador competitia. Si am cu cine sa ma intrec in tot felul de abilitati, Andreea este o competitoare redutabila.

3. Cum se inteleg Andreea Mantea si Mihai Mitoseru?

Cam cum se vede in emisiune. Este o competitie permanenta intre noi si, ce se vede la televizor asa este si in realitate, ceea ce este foarte bine pentru „Se striga darul”.





4.

Am primit multe sfaturi de la Bursucu. El m-a avertizat sa am „grija” cu Andreea Mantea pentru ca imi va intinde capcane. Mi-a mai spus ca Andreea imi va scoate „peri albi”, norocul meu ca nu am de unde peri...

Eu ii transmit lui Bursucu ca voi incerca sa „rezist” cat mai mult.

5. Cum ai vrea sa arate nunta ta?

Nunta mea as vrea sa arate asa cum trebuia sa fie, pe 24 septembrie. Din pacate, a trebuit sa amanam momentul. Am trecut printr-o pierdere cumplita ... ne dorim ca nunta noastra sa aiba loc tot la Castelul din inima Capitalei (Le Chateau – n.r.), acolo unde stabilisem initial, sotia mea sa poarte rochia de mireasa aleasa deja, sa vina toti invitatii, vreo 300, adica toti prietenii nostri si sa participe toti artistii pe care ii invitam sa ne incante cu muzica lor la eveniment.





6. Esti actor, pe cand un rol intr-un film?

Am facut actorie si nu am apucat sa joc la Teatru pentru ca am intrat in televiziune dupa care am inceput sa prezint tot felul de spectacole prin tara. In film nu stiu cand voi juca, din pacate, se fac prea putine filme in Romania.