Mickey Rourke își hrănește câinele cu furculița, la cafenea: „Una mie, una ție“

Starul în vârstă de 66 de ani a fost fotografiat la o cafenea din Los Angeles unde a cerut un scaun înalt pentru copii și și-a hrănit cățelul cu furculița.

Câinele e cel mai bun prieten al omului, dar și Mickey Rourke e cel mai bun amic al animalului său de companie. Actorul și-a luat sâmbătă cățelul, un Pomeranian simpatic pe care l-a numit Number One, și a mers să mănânce la o cafenea din Los Angeles. Accesul cu animale de companie este interzis înăuntru, dar este permisă servirea afară, așa că actorul a cerut un scaun înalt, folosit de regulă pentru copii mici, și și-a așezat cățelul pe el.



Îmbrăcat lejer, cu pantaloni negri sport, largi, un tricou negru care nu-i masca burta și o jachetă de acceași culoare, starul purta ochelari de soare și a stat picior peste picior la masă, în compania unui prieten. El și-a hrănit răbdător cățelul, cu furculița, după metoda: "una mie, una ție", relatează Daily Mail.



Mickey Rourke este un mare iubitor de câini. În 2015, el și-a tatuat pe braț numele fostului companion patruped, Jaw, pe braț. Actorul și-a tatuat și mesajul "Guapo Siempre/Mereu frumos".



În același an, Mickey Rourke a dezvăluit că Beau Jack, câinele său, l-a împiedicat să se sinucidă. "Am trecut printr-o perioadă foarte grea. , a mărturisit starul pentru Page Six.



Fascinația lui Mickey pentru câini a apărut după ce a primit unul de la a doua sa soție, Carré Otis, de care a divorțat în 1998. De atunci, el a spus de mai multe ori că renașterea carierei sale se datorează câinilor.

Jack, un chihuahua alb, a apărut în filmul lui din 2003, "Once Upon a Time in Mexico". În timpul discursului de la gala Globurilor de Aur din 2009, unde a fost premiat pentru rolul său din "The Wrestler/Luptătorul", Rourke le-a mulțumit câinilor săi.Actorul are acum patru câini. Loki, chihuahua despre care spunea că este "viața lui", a murit la vârsta de 18 ani în brațele lui, la o lună după ce el i-a mulțumit public că l-a împiedicat să se sinucidă.