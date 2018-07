Michael Jackson, modelul cu care a crescut Macaulay Culkin: „Nu eram îndrăgostit de el. Eram prieteni“

Starul din „Singur acasă“ a povestit despre abuzurile la care îl supunea tatăl său şi despre cum i-a schimbat viaţa prietenia cu Michael Jackson.

Copilăria nefericită în care a fost abuzat de tatăl său l-a marcat pe Macaulay Culkin. Într-un interviu pentru podcastul WTF realizat de Marc Maron, actorul în vârstă de 38 de ani a vorbit despre această perioadă din viaţa sa şi despre cât de mult l-a ajutat prietenia cu Michael Jackson, pe care l-a numit cel mai bun prieten al său.



Starul din "Singur acasă" a început interviul vorbind despre activitatea sa din ultimele două decenii, în care a jucat în "Party Monster" (2003), a înregistrat voce pentru seria de animaţie "Robot Chicken" şi a cântat cu trupa lui, The Pizza Underground. Actorul îşi împarte acum timpul între New York şi Paris, unde preferă să stea departe de ochii fanilor americani. "Am crezut că nimeni nu mă va recunoaşte acolo, dar ceea ce s-a întâmplat a fost că tot m-au recunoscut, dar nu le pasă", a spus el amuzat despre viaţa la Paris.



Culkin îşi petrece timpul în capitala Franţei pictând, scriind şi întâlnindu-se cu prietenii şi cu iubita lui, Brenda Song, în vârstă de 29 de ani şi spune că are toate motivele să fie fericit: "Sunt un tip aproape pensionat la 30 de ani care umblă cu o baghetă sub braţ. Duc o viaţă bună."



Înainte de a ajunge la această linişte care-i permite să se bucure de farmecul vieţii, Culkin a avut şi zile negre, iar din păcate acestea au venit încă din copilărie, când ar fi trebuit să fie cel puţin la fel de fericit ca orice copil normal.

El era o vedetă, toată lumea îl adora, însă nimeni nu ştia în ce iad trăia. Din fericire, prietenia cu Michael Jackson a fost salvarea lui.Culkin l-a cunoscut pe Michael în timp ce lucra la producţia "The Nutcracker" şi au început să ţină legătura imediat după lansarea comediei de mare succes "Home Alone", relatează site-ul Throw Backs , a spus el., a continuat actorul.Gândindu-se probabil la acuzaţiile de pedofilie la adresa megastarului, Macaulay Culkin a precizat:După moartea lui Michael în 2009, Culkin a rămas aproape de fiica acestuia, Paris, acum în vârstă de 19 ani, al cărei naş de botez este., a spus el, adăugând că nu mai vrea să mai vorbească despre ea.