Meghan Markle transformă în aur tot ce atinge: Rochia pe care a purtat-o la US Open se vinde la preț dublu

Ținutele pe care le poartă Meghan Markle au vânzări record. Rochia din denim, în valoare de 150 de euro, cu care ea s-a afișat în tribune la US Open, costă acum cu 312 euro după ce stocul s-a epuizat.

Nu-i nicio exagerare: tot ce poartă Meghan Markle se vinde pe rupte. Oricâte critici năvălesc peste ea, la capitolul vestimentație ducesa este unul dintre cei mai importanți influenceri din lume. Așa că la finala feminină a turneului de tenis US Open toți ochii au fost pe ea.



Ducesa a provocat frenezie printre admiratoarele sale, rochia din denim pe care ea a purtat-o înregistrând vânzări record. Este un model simplu, creat de J.Crew, și care costa 150 de euro înainte ca Meghan să o poarte în tribună, de unde a urmărit-o pe Serena Williams.

Prezența ducesei nu a ajutat-o pe prietena sa, învinsă de Bianca Andreescu, dar a impulsionat vânzările online ale rochiei albastre, astfel că stocul s-a epuizat rapid.





Meghan a purtat rochia în combinație cu un cardigan simplu, de culoare gri, și o geantă șic de aceeași culoare. În pofida simplității sale, rochia J.Crew s-a vândut rapid. Iar cine a reușit să pună mâna pe această piesă are acum ocazia să facă un profit frumușel: modelul pe care l-a purtat Meghan se vinde acum pe eBay cu peste 312 euro, preț mai mult decât dublu față de cel inițial.





Nu este prima dată când o ținută purtată de Ducesa de Sussex se bucură de un succes uriaș. În 2018, rochia în care ea a apărut la primul eveniment oficial după nunta cu Prințul Harry s-a epuizat într-o singură zi, chiar dacă avea un preț piperat.



Meghan a purtat o rochie roz pal, aparținând brandului britanic Goat, la o petrecere în grădină organizată în cinstea prințului Charles, pentru care ducii de Sussex și-au amânat luna de miere. Deși costa peste 660 de euro, creația din voal triplu de mătase, la baza gâtului, cu mâneci transparente, croită în așa fel încât să dea impresia de alungire a taliei, s-a epuizat într-o singură zi, deși costa peste 660 de euro.





Potrivit presei britanice, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost profund dezamăgită de ducesa de Sussex, Meghan Markle, care a plecat singură la New York pentru a vedea finala feminină de la US Open, în loc să petreacă sfârşitul de săptămână în mijlocul familiei la Castelul Balmoral, din Scoţia.



Relaţiile dintre regină şi Meghan Markle, soţia nepotului său Harry, au fost în general bune, dar cu timpul par să se tensioneze.

Elisabeta a II-a dorea foarte mult ca toată familia să fie prezentă la sfârşitul săptămânii trecute la Castelul Balmoral pentru a asista la Jocurile din Highlands. Totuşi, soţia prinţului Harry a preferat în schimb să zboare la New York pentru a-şi susţine prietena în finala disputată împotriva canadiencei de origine română Bianca Andreescu.Potrivit presei britanice, acest lucru a îndurerat-o profund pe regină, care s-a arătat "dezamăgită" de atitudinea lui Meghan Markle. La rândul lor, britanicii au interpretat decizia lui Markle ca pe un afront la adresa reginei, căreia îi place să fie înconjurată de familie când se află la Balmoral. Potrivit ultimului sondaj al portalului YouGov, estimările pozitive ale fostei actriţe au scăzut cu 6% în Marea Britanie, în timp ce aprecierile negative au crescut cu 16%.Cuplul a invocat, pentru a nu merge în Scoţia, scuza că Archie este prea mic pentru a călători atât de departe şi că aveau "mult de lucru în acest weekend", potrivit unei surse.Aceeaşi sursă a explicat ulterior că ducesa a plecat la New York cu un avion comercial, nu cu un jet privat ca în precedenta ocazie.Biletul de întoarcere last minute cu o cursă de linie a companiei British Airways costă peste 6.500 de euro pentru o persoană. Conform Daily Mail , Meghan nu a călătorit singură, fiind însoțită de un agent de securitate, ceea ce a dublat costul călătoriei.Foto: Hepta