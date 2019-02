Meghan Markle a luat legătura cu tatăl ei. Răspunsul lui e neașteptat

Ducesa i-a scris tatălui său, rugându-l să nu o mai atace în presă. Între timp, bebelușul pe care ea îl poartă în pântece s-a mișcat în văzul tuturor la un eveniment.

Interviurile pe care Thomas Markle le-a acordat, alimentând subiectul relației sale cu Meghan au determinat-o pe ducesa de Sussex să-i scrie și să-l roage să se oprească. Mai multe prietene au dezvăluit că soția prințului Harry a fost atât de supărată după ieșirile publice ale tatălui ei, încât i-a scris, implorându-l să nu o mai acuze.



Cinci prietene apropiate ale ducesei, care nu au dorit să-și dezvăluie numele, au declarat pentru People că Meghan i-a trimis o scrisoare tatălui ei, la scurt timp după căsătoria cu prințul Harry. "Am un singur tată. Te rog să nu mă mai învinovățești în presă", i-a scris după ce acesta a făcut mai multe remarci negative la adresa ei.



Cele cinci femei, care fac parte din cercul de prietene apropiate al ducesei, spun că Thomas Markle i-a răspuns fiicei sale, cerându-i să facă o ședință foto împreună.



Criticile bărbatului, care a acuzat pe Meghan că l-a abandonat, au afectat-o foarte mult pe soția lui Harry, întrucât el știa foarte bine cum să o contacteze, dar nu a încercat, de fapt, niciodată. "Știe cum să dea de ea. Dar nu a sunat-o niciodată. Nu i-a trimis niciun mesaj. Este foarte dureros", a spus o veche prietenă a ducesei. "Cred că va fi mereu devastată de ceea ce i-a făcut el", a spus una dintre prietenele amintite pentru People.



Sursele citate au adăugat că Meghan nu a avut niciodată o relație apropiată cu fratele ei vitreg, Thomas Markle Jr., și cu sora ei vitregă, Samantha Markle, care au făcut mai multe declarațiile critice la adresa sa. "Au dat impresia că erau foarte apropiate, dar nu este adevărat", au spus acestea, explicând că atunci când s-a născut Meghan, Thomas Jr. și Samantha erau adolescenți. , au spus prietenele ducesei.



Acestea au negat zvonurile că Meghan ar fi devenit dificilă după ce s-a mutat la Palatul Kensington, dar și că ea ar avea neînțelegeri cu cumnata sa, Kate Middleton: "E aceeași persoană, deși totul s-a schimbat în jurul ei. Nu are nicio dispută cu Kate. Este complet fals", au spus ele.



O prietenă, fostă colegă de actorie din Los Angeles cu Meghan Markle, a spus că ea preferă să ducă o viață simplă. Ea a povestit că i-a vizitat pe Meghan și Harry la conacul Windsor, unde fosta vedetă nu a avut nicio problemă în a-și murdări mâinile făcând diverse treburi. "Am petrecut recent câteva zile împreună. Soțul ei era plecat în oraș cu treburi. În camera pe care o pregătise pentru mine era o lumânare, papuci și un dulap. Eram doar noi două în casă. , a povestit aceasta pentru People.

Prietenele ducesei insistă că imaginea de persoană dificilă care i-a fost construită în presă este greșită și că Meghan este o persoană cu picioarele pe pământ și s-au arătat îngrijorate de stresul pe care i-l pot provoca relatările negative din presă. "Vrem să luăm poziție împotriva agresiunii globale la care asistăm", au spus ele.

Identitatea femeilor care i-au luat apărarea ducesei de Sussex este necunoscută.