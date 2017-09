Matt Damon, un tip norocos: Soţia lui a cucerit Veneţia

Actorul în vârstă de 46 de ani a venit cu soţia la festivalul de film din oraşul italian. Luciana Barroso (40 de ani) a avut o apariţie încântătoare.

Matt Damon a făcut impresie la Veneţia, unde a adus-o pe fermecătoarea lui soţie. Îmbrăcată într-o rochie roşie cu un decolteu sexy, Luciana Barroso a strălucit miercuri pe covorul roşu la premiera filmului "Downsizing", programată în deschiderea celei de-a 74-a ediţii a Festivalului de film de la Veneţia.



Îmbrăcat la patru ace, actorul american arăta perfect la braţul soţiei sale care a impresionat cu silueta ei. Căsătoriţi de 12 ani, cei doi arătau excelent şi au pozat zâmbind pentru fotografi.



Matt, care deţine rolul principal în "Downsizing", a avut grijă să se oprească de fiecare dată când a fost rugat de fotografi, aşteptând cu răbdare ca aceştia să-şi facă treaba şi să-l prindă din unghiurile dorite. Însă Luciana "a furat" spectacolul, atrăgând toate bliţurile cu rochia care îi punea în valoare toate contururile sexy. Frumoasa argentiniancă şi-a accesorizat ţinuta cu un clutch purpuriu pe care îl ţinea în mâna dreaptă.



Starul din seria "Bourne" a cunoscut-o pe Luciana Barroso pe vremea când aceasta era chelneriţă într-un bar, în 2003, la Miami (Florida), în timpul filmărilor pentru "Lipit de tine".

Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2005, în cadrul unei ceremonii discrete care a avut loc la New York, şi au trei copii biologici, trei fete - Isabella (10 ani), Gia (8 ani) şi Stella (6 ani). Luciana mai are o fiică, în vârstă de 18 ani, din căsătoria cu fostul soţ, Arbello Barroso, de care a divorţat în 2004.Într-un interviu acordat revistei Esquire în 2013, Matt Damon se declara fericit că s-a îndrăgostit de o femeie obişnuită, nu de o vedetă.a mărturisit el.Potrivit Vogue, starul care l-a întruchipat pe Jason Bourne a mai spus că secretul căsniciei lui cu Luciana este regula de două săptămâni - asta înseamnă că ei nu stau niciodată despărţiţi atât de mult, indiferent de ce proiecte are Matt în agendă., a explicat el., a adăugat actorul.