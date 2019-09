Marele regret pe care îl are Brad Pitt: „N-am reușit să trăiesc o viață interesantă“

Starul în vârstă de 55 de ani a mărturisit că și-ar fi dorit să aibă o viață la fel de interesantă precum rolurile sale.

Există viață și după divorț, dar pentru Pitt e cam amară. "Băiatul de aur" al Hollywood-ului a devenit un tip hârșit, mai trecut prin viață și retras. Bărbatul altădată strălucitor pare că a cam pălit și nu este prea mulțumit de viața lui; de când e singur, s-a cufundat într-un soi de melancolie dulce-amară care nici nu te omoară, dar nici nu te pune pe treabă.



Prins în pasa asta, când nu prea mai are mare lucru de făcut în afară de muncă și meditație, Brad Pitt e mai bun ca niciodată în filmele lui - în "Once Upon A Time In Hollywood" și "Ad Astra" nu păstrează nimic pentru el, pune în joc tot ce are și-și stoarce până la ultimul strop talentul.



Aici nu are ce-și reproșa, dar în viața lui i-au rămas multe regrete și vorbește sincer despre neîmplinirile lui într-un interviu publicat de revista GQ, pentru care a făcut și o ședință foto remarcabilă.



Nu-i deloc simplu să fii Brad Pitt pentru că nu poți să te mulțumești ușor. Actorul recunoaște că nu i-a ieșit totul așa cum și-ar fi dorit și că și-ar fi dorit să aibă o viață la fel de interesantă ca filmele în care a jucat.



"Leo (DiCaprio, n.r.) am avut discuția asta ziua trecută. Am atins vârful la sfârșitul anilor '90 și începutul anilor 2000, când am realizat că vânam rolurile astea interesante, dar n-am reușit să trăiesc o viață atât de interesantă cum cred că aș fi putut", a mărturisit el.

, este deviza lui acum.Actorul a vorbit despre rătăcirile sale, despre căutările continue de repere și despre aplecarea spre credință:, a adăugat el.Brad Pitt recunoaște că îmbătrânește și că percepția lui asupra timpului s-a modificat:, a mai spus starul în interviul pentru GQ.