Mamă bogată, dar fără fiţe: Pink refuză să angajeze o bonă pentru copiii ei

Vedeta în vârstă de 38 de ani a mărturisit că n-ar mai fi acelaşi om dacă ar angaja pe cineva care să se ocupe de copiii ei.

Pentru multe celebrităţi, nu-i deloc simplu să împace o profesie care implică multe călătorii şi obligaţii cu viaţa de familie, iar timpul devine cel mai de preţ lucru la care râvnesc şi pe care nu-l pot cumpăra cu toţi banii lor. Şi când aproape toţi cei care nu izbutesc să stea cu copiii ca să-şi vadă de ale lor apelează la serviciile bonelor, Pink preferă să fie "de modă veche" şi să se ocupe ea însăşi de cei mici. Cântăreaţa americană respinge din start ideea de a angaja pe cineva care să aibă grijă de copiii săi pentru că vrea să aibă o legătură strânsă cu ei.



Fetiţa în vârstă de şapte ani, Willow Sage, şi fratele ei mai mic, Jameson Moon, în vârstă de un an şi şase luni, i-au ţinut pumnii mamei lor la concertul în care ea a introdus elemente de acrobaţie inspirate de spectacolele trupei Cirque du Soleil, relatează cotidianul britanic Daily Mail.



Solista, pe numele real Alecia Beth Moore, a mers cu soţul, Carey Hart, şi cu cei doi copii în turneul "Beautiful Trauma", iar în 2013, în timpul turneului "Truth About Love", ea îl alăpta în spatele scenei pe micul Yellow. "Când am plecat în turneu, Willow avea 14 luni şi mă duceam în culise ca să-l alăptez. Era legătura noastră şi unele dintre momentele preferate", a povestit Pink într-un interviu pentru revista Redbook.



Artista recunoaşte că era epuizată de balansul între familie şi carieră, dar nu regretă deloc că a ales această cale: "N-am jonglat în viaţa mea cu atât de multe farfurii, dar asta a fost pentru că aşa am vrut eu să fie. Mi-a plăcut. Dacă aş avea bone care să-mi crească copiii şi îmi doream doar să fiu vedetă rock şi să mă distrez toată ziua, n-aş fi avut succesul de acum şi aş fi devenit nefericită", a explicat ea.



Pink a subliniat că ar renunţa la tot dacă ar fi nevoie de acest lucru pentru ca familia ei să fie bine. "Când turneele nu vor mai fi bune pentru copii, când ei vor dori să stea acasă şi să aibă o viaţă normală, orice ar însemna asta, mă voi opri, pentru că ei sunt de departe prioritatea mea", a precizat cântăreaţa, adăugând că decizia de a merge cu toţii în turnee a aparţinut întregii familii. "Dar cred că e drăguţ că ei vin s-o vadă pe mama lor cum e şeful şi cum munceşte ciudat de mult ca să-şi împlinească visul", a mai spus ea.



Confesiunea vedetei despre copiii săi vine la scurt timp după ce ea a fost desemnată de People cel mai frumos om din lume. Pink a pozat pentru coperta revistei împreună cu cei doi copii şi a dat un interviu în care a vorbit despre lecţiile de viaţă pe care le-a deprins de la părinţii săi şi despre felul în care îşi creşte copiii, relatează Daily Mail. "Treaba cu parentingul e că niciodată nu-ţi dai seama imediat dacă ceea ce faci funcţionează", a spus ea. "Cred că e bine să-ţi faci copiii să ştie că pot conta pe tine şi că eşti lângă ei", a adăugat solista.



Vedeta a mai spus că de când este mamă a devenit mai activă, fiindcă se plimbă zilnic cu bicicleta împreună cu copiii sau se joacă cu ei în pădure.