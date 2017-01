Mai slabă şi mai neşlefuită: Cum arăta Kim Kardashian la începutul carierei de starletă

O serie de imagini inedite din 2007, când starleta se afla la începutul carierei sale, ne arată o Kim Kardashian diferită de cea de acum.

Astăzi este una dintre cele mai cunoscute femei din lume. Vrând-nevrând, oricine a auzit de Kim Kardashian. Dar la începutul carierei sale, necunoscuta Kim Kardashian arăta cu totul altfel. Şi tinereţea nu este în avantajul ei de data asta...



O serie de imagini care nu au mai fost publicate până acum, realizate în 2007, ne-o dezvăluie pe Kim mult schimbată. Mai slabă, cu aceleaşi forme rotunjite dar mai ponderate, starleta poza provocator în costum de baie.



Într-una dintre fotografii, Kim apare într-un costum de baie alb din două piese şi îşi ţine seducător un picior pe un scaun, scoţându-şi în evidenţă posteriorul care va deveni faimos. În alt cadru, ea stă cu spatele, într-o poziţie care îi subliniază din nou posteriorul, şi întoarce capul peste umăr, spre camera foto.



Fotografiile au ieşit la iveală într-o perioadă destul de agitată pentru starleta de origine armeană. După jaful dela Paris, acum au apărut zvonuri că ea ar fi avut o aventură cu Lothario Calum Best, vedetă britanică de reality show, fiul fostului mare fotbalist nord-irlandez George Best. Kim şi Calum ar fi avut o relaţie în timpul şcolii, pe când ambii locuiau în Miami, scrie Daily Mail.



Kim l-a cunoscut pe Calum prin intermediul fratelui ei vitreg Brody Jenner, cu mulţi înainte ca starleta să se mărite cu producătorul muzical Damon Thomas, în anul 2000. La şapte ani după nuntă, Kim apărea în celebra înregistrare video în care făcea sex cu Ray J, coleg de reality show cu Best.