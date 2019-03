Luke Perry, îngerul păzitor pe care îl plâng toți: Faptele bune pe care starul din „Beverly Hills, 90210“ le-a făcut pentru oamenii obișnuiți

Luke Perry nu ținea cont de celebritatea sa. Pentru el era ceva firesc să ducă gunoiul unor vecini bătrâni, să care apă și hrană pentru sinistrați și să-i liniștească pe copiii care plângeau în avion.

Dispariția prematură a actorului i-a îndurerat nu doar pe membrii familiei, pe cei apropiați și pe fani, ci și pe cei care au avut ocazia să îl întâlnească întâmplător. Toți cei care l-au cunoscut își amintesc că Luke Perry era un tip săritor, iar unii au câteva povești incredibile cu starul din "Beverly Hills, 90210", povești din care răzbat forța caracterului său altruist și o empatie fără limite. Mereu cu zâmbetul pe buze, mereu gata să ofere ajutor, Perry nu a ținut niciodată la statutul de vedetă și se comporta ca un om obișnuit care nu ezita să sară în sprijinul celor aflați la nevoie.



Cuvintele frumoase și mesajele de regrete au inundat rețelele de socializare după ce vestea morții îndrăgitului actor s-a răspândit. Apar acum mărturii despre faptele bune și neștiute pe care acesta le făcea într-o manieră firească, fără să caute publicitate.



Printre cei care au scris despre această pierdere teribilă se numără și actorul și regizorul Colin Hanks, fiul actorului Tom Hanks. Acesta a împărtășit o amintire impresionantă despre Luke Perry, care, în timpul unei călătorii cu avionul, și-a părăsit locul de la first class pentru a liniști doi copii speriați de zbor. "L-am întâlnit o singură dată, dar povestea este prea bună pentru a nu o spune, dat fiind evenimentele triste de astăzi. Soția mea și eu ne aflam într-un avion și ne întorceam din Mexic. La câteva rânduri în fața noastră, doi frați mici plângeau ca naiba, antrenându-se unul pe altul. Bieții lor părinți nu izbuteau să-i facă să înceteze din plâns", a povestit Hanks pe Instagram.



"Aproape de nicăieri, un bărbat iese dintr-o dată de la first class. Cu pălărie, barbă, ochelari de soare și umflând un balon. Îl rusucește, apoi îl ține în palme, ca și cum i-ar înmâna o sabie unui rege.



"Am început să-l laud spunându-i cât de mult îl admiram și i-am zis și de manevra cu balonul: <<Asta-i o mișcare profesionistă! Nu poți să înveți așa ceva!>>, i-am zis. Mi-a spus că mereu are câteva baloane la el când zboară din acest motiv, ca să le dea copiilor care plâng. Nu știu dacă așa era, dar nu aveam niciun motiv să cred că nu era. Omul părea un gentleman adevărat", și-a amintit fiul lui Tom Hanks.



Eva Anderson, scriitoare, fiica actorului Harry Anderson, a scris pe Twitter că actorul locuia chiar lângă bunicul ei.

Eva Anderson, scriitoare, fiica actorului Harry Anderson, a scris pe Twitter că actorul locuia chiar lângă bunicul ei.

Alții și-l amintesc pe Luke Perry dând o mână de ajutor în Nashville, Tennessee, după inundațiile devastatoare din 2010. Actorul, care deținea o proprietate în zonă, s-a alăturat unui grup de voluntari pentru a-i ajuta pe sinistrați, relatează Daily Mail.