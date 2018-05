Lady Kitty, noua stea a modei: Nepoata Prinţesei Diana va deveni milionară

Lady Kitty Spencer a lucrat în campanii pentru Bvulgari şi Dolce & Gabbana, iar experţii cred că ea poate semna curând un contract de 2,3 milioane de euro pe an.

Apariţia superbă de la nunta prinţului Harry cu Meghan Markle a atras atenţia tuturor asupra nepoatei regretatei Lady Diana. La 27 de ani, Kitty Spencer are un viitor promiţător în lumea modei după ce a participat la două campanii pentru Dolce & Gabbana, brand al cărei ambasadoare este, şi Bvulgari, pentru care va lucra de acum înainte.



Cu o campanie pe print la activ pentru D&G, la începutul anului, şi cu o prezentare pe podium pentru brandul italian de modă, tânăra s-a făcut imediat remarcată, iar apariţia sa elegantă la nunta lui Harry a atras interesul marilor case de modă. Frumuseţea şi talentul ei n-au rămas nerecompensate şi sunt pe cale să-i aducă contracte mai bune. Specialiştii citaţi de ziarul Daily Mail spun că profilul public şi legăturile cu familia regală britanică o pot aduce în poziţia de a încasa mai multe milioane de euro pe an din activitatea sa în industria modei.



"Parteneriatul dintre Lady Kitty Spencer şi Bvulgari subliniază mai degrabă importanţa păstrării brandului personal decât vânzarea la cea mai bună ofertă sau la cea mai uşoară ocazie. , apreciază Chris Ogle, consilier de strategie a brandului la agenţia Flow Digital.



"Vor fi dezvăluite şi alte detalii despre rolul ei oficial pentru Bvulgari, dar se poate spune fără teama de a greşi că parteneriatul este stabilit undeva între 500.000 şi un milion de lire sterline pe an pe salariu şi beneficii", a adăugat specialistul.



"Debutul ei pe podium pentru D&G a ridicat-o în vârful elitei şi va întări brandurile de modă, iar apoi ea va primi negreşit numeroase oferte pentru parteneriate", a mai spus Chris Ogle. "Dacă îşi păstrează brandul personal şi rămâne deschisă la parteneriate, ar putea să-şi folosească legăturile regale pentru a ajunge la o sumă de 1,5 - 2 milioane de lire pe an", a conchis el.