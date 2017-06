Kylie Minogue, la un pas de 50 de ani. Cel mai frumos mesaj l-a primit de la sora ei

Dannii Minogue (45 de ani) a postat pe Instagram o fotografie emoţionantă cu sora ei mai mare, Kylie Minogue, care a împlinit 49 de ani.

Nu există o legătură la fel de puternică precum cea dintre două surori. Iar surorile Minogue sunt nedespărţite. Pe viaţă. Kylie Minogue a împlinit 49 de ani pe 28 mai, iar cel mai frumos mesaj l-a primit din partea surorii sale, Dannii, care a postat o fotografie superbă pe Instagram.



"E ceva magic să ai o soră iubitoare. Am o soră care împarte zâmbete oriunde s-ar duce... atât de tangibilă şi de magică este superputerea ei - e atât de specială s-o vezi. La mulţi ani, Kylie", a scris Dannii Minogue sub imaginea în care Kylie o sărută pe nas.



La începutul lunii mai, Kylie a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care pare să aibă mai degrabă 20 de ani, nicidecum aproape 50, primind o mulţime de complimente din partea admiratorilor.



Deşi arată excelent la 49 de ani, Kylie Minogue a vorbit recent despre presiunea pe care o resimte pentru a avea tot timpul un look tânăr. "Am tot făcut asta, e un lucru trist pe care trebuie să-l spun, dar asta a fost slujba mea tot timpul până acum. Dar nu mi-ar plăcea să simt că trebuie să mă îmbrac într-un anume mod sau să arăt cumva anume potrivit pentru vârsta mea", a mărturisit ea într-un interviu publicat de The Australian în aprilie.

Singurul mare regret al vedetei, la apropierea de jubileul celor 50 de ani, este că timpul a zburat şi ea tot singură a rămas - ghinionul ei în dragoste a împiedicat-o să găsească bărbatul lângă care să trăiască toată viaţa.



N-a fost un început de an grozav pentru cântăreaţa australiană, care în ianuarie s-a despărţit de logodnicul ei, Joshua Sasse (29 de ani).

După mai multe relaţii cu nume importante, în care a pierdut mult timp şi nu numai, precum Andrés Velencoso, Michael Hutchence, Lenny Kravitz, Nick Cave şi modelul James Gooding, artista părea să se îndrepte spre nunta mult-aşteptată cu actorul britanic.Kylie l-a dat afară pe Joshua (29 de ani) din casa sa din vestul Londrei după ce a descoperit că acesta ar avea o relație cu actrița spaniolă Marta Milans (34 de ani). Cei doi ar fi devenit apropiați anul trecut la Vancouver (Canada) în timpul filmărilor pentru serialul "No Tomorrow".