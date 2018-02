Kylie Minogue are pretenţii de divă: Cât cere pentru o întâlnire cu fanii

Fanii s-au enervat când au aflat cât costă un bilet pentru o întâlnire cu vedeta. „Nu suntem aşa de bogaţi ca tine“, i-a scris cineva.

Obrazul subţire cu cheltuială se ţine - ştim bine asta, dar Kylie Minogue a dus prea departe acest adevăr. Vedeta şi-a scandalizat fanii cu pretenţiile ei exagerate după ce preţul biletelor pentru o întâlnire cu ea a fost fixat la 1.070 de euro plus 17 euro taxa de rezervare pe platforma online de vânzare a tichetelor. O fi Kylie Minogue cel mai bine vândut artist australian din toate timpurile, dar chiar şi în Anglia 950 de lire sterline înseamnă o sumă frumuşică de bani pe care nu mulţi îşi permit s-o dea pe un bilet.



Aflată la Londra, un punct important din circuitul european de promovare al noului album, "Golden", cântăreaţa va susţine luna viitoare un recital în clubul de noapte "Cafe De Paris". Biletele standard costă 110 lire sterline (123 de euro), dar un tichet din categoria "Meet & Greet", care include şi ocazia de a face o poză cu vedeta sare de 1.000 de euro.



E un preţ destul de piperat, iar fanii care sperau la ocazia de a-şi întâlni idolul au luat foc. "@kylieminogue te rog spune-mi că nu mă taxezi cu 965 de lire pentru a te întâlni!! (...) am visat ani de zile să te întâlnesc iar acum nu-mi permit asta!!; e al naibii de scump... , a scris pe Twitter o admiratoare.



Altcineva îi transmite artistei că strânge bani de doi ani, dar nu-şi imagina că s-a chinuit degeaba, pentru că tot nu are suma necesară: "1.000 de lire pentru o întâlnire? Mai ales acum, la vârsta asta... bagi oamenii în datorii. Dezgustător! @kylieminogue chiar am încercat să iau două bilete dar sunt dezamăgită de preţul pentru întâlnire. Am economisit timp de doi ani în speranţa că biletul va fi cam 500 de lire... Nu-mi permit la aproape 1.000 de lire..."



"Am stat ore în şir la cozi pentru a fi în primul rând la concertele ei, sunt dedicat, dar nu bogat. 110 lire e mai mult decât salariul meu pe o săptămână. Sunt distrus. Mi-am luat şi liber o zi de la serviciu ca să o văd, dar nu pot veni pentru că nu-mi permit", s-a plâns un alt fan.



Altcineva a scris pe Twitter că preţul unui bilet pentru acest recital poate acoperi lejer un abonament la un festival de muzică: "110 lire?? Ce?? Dumnezeule! Jur că poţi să dai 265 pentru trei zile full la un festival. Sunt şocat."