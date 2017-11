Kylie Minogue arată ca o adolescentă: Poartă rochie mini, la 49 de ani

Vedeta şi-a revenit după despărţirea de ultimul iubit. Ea a fost în centrul atenţiei la o petrecere la care a purtat o rochie mini strălucitoare.

Despărţirea de Joshua Sasse, cu care se logodise şi se pregătea de nuntă, a fost o lovitură grea pentru Kylie Minogue. Ajunsă la un pas de pragul celor 50 de ani, ea părea că şi-a găsit, în sfârşit, bărbatul care o va duce la altar, dar n-a fost să fie.



La mai puţin de un an distanţă de la acest episod, vedeta şi-a revenit şi e într-o formă de excepţie. Miercuri noapte, ea a fost în centrul atenţiei la o petrecere organizată la Londra de Nick Cave & The Bad Seeds, în clubul londonez Loulou's. Îmbrăcată într-o rochie mini neagră cu motive florale roz strălucitoare, Kylie arăta ca o adolescentă pusă pe distracţie. Ea "a injectat" mai mult sex appeal în ţinuta sa cu o pereche de cizme negre, lungi până la genunchi, decupate în stil dominatrix, relatează Daily Mail. Singura bijuterie pe care a purtat-o a fost un lănţişor subţire de aur.



A fost un bun prilej pentru solista australiană să se revadă cu prieteni dragi - Nick Cave, cu care a colaborat în trecut la piesa "Where the Wild Roses Grow", fosta soţie a muzicianului american, Susie, precum şi modelele Daisy Lowe (28 de ani) şi Laura Bailey.



Kylie Minogue s-a refugiat în muncă după despărţirea, în februarie, de fostul său logodnic, Joshua Sasse, în vârstă de 29 de ani.

Într-un interviu pentru The Sun , ea a mărturisit că noul său album a ajutat-o să treacă mai uşor peste impas, numind procesul de înregistrare drept "cathartic"., a declarat ea despre album., a mai adăugat ea.

După mai multe relaţii cu nume importante, precum Andrés Velencoso, Michael Hutchence, Lenny Kravitz, Nick Cave şi modelul James Gooding, artista părea să se îndrepte spre nunta mult-aşteptată cu actorul britanic.



Kylie l-a dat afară pe Joshua din casa ei din vestul Londrei, după ce a descoperit că acesta ar avea o relație cu actrița spaniolă Marta Milans (34 de ani). Cei doi ar fi devenit apropiați anul trecut la Vancouver (Canada) în timpul filmărilor pentru serialul "No Tomorrow".