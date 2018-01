Kim Kardashian şi Kanye West au devenit părinţi pentru a treia oară

Starleta americană şi soţul ei au devenit părinţi pentru a treia oară, cu ajutorul unei mame surogat.

Kim Kardashian a făcut anunţul pe site-ul ei, apoi a distribuit mesajul pe Twitter, unde are peste 58 de milioane de urmăritori. "E aici. Eu şi Kanye suntem fericiţi să anunţăm naşterea fiicei noastre sănătoase şi frumoase. North şi Saint sunt încântaţi să o cunoască", a scris starleta, mulţumindu-le mamei surogat, precum şi medicilor şi asistentelor care au asistat la naştere, relatează cotidianul britanic Daily Mail.



Copilul s-a născut luni dimineaţă, dar nu este clar dacă naşterea a avut loc la spitalul Cedar Sinai din Los Angeles - unde Kim Kardashian i-a născut pe fiica ei, North, în vârstă de 4 ani, şi pe fiul ei, Saint, în vârstă de 2 ani - sau în San Diego, unde locuieşte aceasta.



Starleta a confirmat anul trecut, într-un episod al producţiei "Keeping Up With the Kardashians", că ea şi Kanye West vor apela la o mamă surogat pentru a avea un al treilea copil, din cauza complicaţiilor pe care ea le-a suferit în timpul sarcinilor.

Potrivit TMZ, Kanye West i-a plătit 45.000 de dolari mamei surogat şi i-a interzis să fumeze, să ia medicamente, să facă băi fierbinţi, să-şi usuce părul ud cu uscătorul electric şi să mănânce peşte crud în timpul sarcinii.



Kim Kardashian şi Kanye West s-au căsătorit în anul 2014.

Starleta TV a mai fost căsătorită cu Damon Thomas, între anii 2000 şi 2004, şi cu Kris Humphries, între 2011 şi 2013.Foto: Hepta