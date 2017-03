Kim Basinger, frumuseţe şi la bătrâneţe: Actriţa arată magnific la 63 de ani

Vedeta demonstrează din nou că nu şi-a pierdut trăsăturile fizice care au făcut-o celebră. Ea a ieşit la o cină romantică cu iubitul său, la un restaurant din Hollywood.

Rolul fostei iubite a lui Christian Grey în recentul "Fifty Shades Darker" a arătat că, la 63 de ani, Kim Basinger rămâne o femeie care încă mai are ceva de spus. Şi de arătat.



Vedeta din "9 săptămâni şi jumătate", filmul care a făcut-o celebră şi care a transformat-o într-un sex-simbol al anilor '80, nu şi-a păstrat capacitatea de seducţie, dimpotrivă, de vreme ce nu iese singură la cină. Kim a fost fotografiată săptămâna trecută, foarte aranjată, alături de iubitul ei, la o cină romantică într-un restaurant din West Hollywood.



Îmbrăcată şic, cu pantaloni negri şi o bluză din satin negru peste care purta un pardesiu bej, Kim Basinger era într-o formă remarcabilă. Câştigătoarea premiului Oscar şi hair stilistul Mitch Stone sunt împreunp din decembrie 2014, când au fost fotografiaţi într-o vacanţă în Hawaii. "După ce a coafat-o atâţia ani, într-o zi s-au gândit că n-ar fi rău să iasă împreună. Şi sunt foarte, foarte fericiţi", a declarat o sursă citată de publicaţia Closer Weekly.



Mitch, un hair stilist foarte apreciat la Hollywood, are printre clienţi numeroase staruri, precum fostul soţ al lui Kim Basinger, Alec Baldwin, Gwyneth Paltrow, Cindy Crawford, Jennifer Lopez şi Tom Hanks, relatează Daily Mail.



Din căsnicia cu Alec Baldwin (58 de ani), Kim are o fiică, Ireland, un cunoscut model.

Într-o postare din 2012 pe o reţea de socializare, aceasta mărturisea cât de mult o inspiră mama sa atunci când își caută un look care să o definească., a dezvăluit Ireland secretul tinereții mamei sale., a mai scris tânăra.