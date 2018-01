Kelly Clarkson îşi „altoieşte“ copiii: „Părinţii îmi dădeau câte o palmă şi mi-a prins bine“

Vedeta în vârstă de 35 de ani spune că pedepsele fizice aplicate copiilor nu sunt neapărat necesare, dar consideră că acestea pot da rezultate bune în disciplinarea lor.

Aproape toate vedetele îşi cresc copiii într-un mod libertin, protejându-i şi "cocoloşindu-i" fără măsură. Dar Kelly Clarkson este mai tradiţionalistă şi ţine foarte mult la disciplină. Cântăreaţa de muzică country nu ezită să le mai ardă câte o palmă la fund copiilor săi atunci când lucrurile scapă de sub control şi nu se mai înţelege cu ei.



Kelly a mărturisit într-un interviu că nu vede nimic rău în a-i "altoi" din când în când pe cei mici când aceştia sunt neascultători. "Părinţii mei mi-au dat câteva palme la fund şi mi-a mers bine în viaţă, iar eu sunt în regulă cu asta", a spus ea într-un interviu pentru PageSix.



Artista şi-a explicat punctul de vedere într-un interviu pentru un post de radio din New York, vorbind despre fiica sa: "Nu mă refer la a o lovi tare, ci doar laa-i da câte o palmă uşoară la fund. O avertizez. Îi zic: <<Hei, o să-ţi dau una la fund dacă nu te opreşti chiar acum. Ca să înţeleagă că e ridicol>>."



Vedeta născută în Texas a mai spus că a vorbi despre pedepsele corporale poate părea un lucru nepotrivit, pentru că mulţi oameni cred că este greşită disciplinarea copiilor în acest fel. "Eu sunt din Sud şi acolo mai luăm câte una la fund", a spus ea, adăugând că mama sa o mai plesnea uneori când sărea calul şi că asta i-a prins bine.



Kelly Clarkson a participat la gala Globurilor de Aur duminică, în Los Angeles.

Vedeta show-ului "American Idol" a fost foarte fericită să o întâlnească pe Meryl Streep pe covorul roşu. Kelly s-a oprit uimită şi a exclamat:. Ea s-a întors spre actriţa în vârstă de 68 de ani şi a rugat-o:, a spus ea, în timp ce o îmbrăţişa pe Meryl Streep.Kelly Clarkson a născut o fetiţă, River Rose, în iulie 2014 şi mai are un băieţel de un an, Remington (Remy). Solista este căsătorită din 19 octombrie 2013 cu Brandon Blackstock, care mai are doi copii dintr-o relaţie anterioară.În octombrie anul trecut, Kelly Clarkson a mărturisit într-un interviu pentru publicaţia Attitude că a trecut prin momente grele la începutul carierei sale, când era nevoită să slăbească pentru a se putea încadra în standardele industriei muzicale., a spus ea. Kelly a adăugat că se simţea oribil şi nu mai suporta să slăbească., a mai spus ea.