Keith Flint, un suflet copleșit de depresie, măcinat de demoni: Solistul trupei Prodigy și-a implorat soția să se întoarcă după ce l-a părăsit

Starul britanic și-a implorat soția să vină acasă după ce aceasta l-a părăsit. Cu câteva ore înainte de a se sinucide, el a fost fotografiat într-un pub și părea într-o formă bună.

Cu câteva zile înainte de a-și lua viața, solistul trupei Prodigy i-a telefonat soției sale și a rugat-o să se împace. El a și amânat vânzarea casei lor din Essex, pentru care avea un acord în schimbul sumei de 1,5 milioane de lire sterline, în speranța că o va aduce înapoi pe Mayumi Kai, DJ-ița japoneză care l-a părăsit anul trecut.



"Keith a sperat tot timpul că va reuși să reia relația lor și a sunat-o de mai multe ori, implorând-o, dar ea nu s-a răzgândit și a insistat să vândă casa. Asta l-a sfâșiat pe Keith. Mayumi nu poate fi învinovățită, dar se pare că Keith nu s-a gândit că se poate descurca fără ea", a spus pentru The Sun o sursă din anturajul solistului. Aceasta a adăugat că acesta a fost găsit mort de un angajat.



Artistul mărturisise anterior că se va sinucide când va simți că viața lui s-a terminat, notează Daily Mail. Keith a cumpărat casa din Essex în 1997, iar soția lui a obținut dreptul de proprietate un an mai târziu.



Flint spunea despre soția lui că l-a ajutat să scape de droguri, dar după despărțire, el a căzut din nou în dependență. Potrivit The Sun, Mayumi Kai se află în Japonia, după ce a petrecut Revelionul la Tokyo.



Casa artistului, construită în secolul al XV-lea, a fost pusă în vânzare în urmă cu două zile.



Cotidianul britanic Daily Mail a publicat două imagini în care Keith Flint părea fericit, sâmbătă, cu puțin timp înainte de a-și pune capăt zilelor. Îmbrăcat casual, artistul râdea în timp ce lua masa cu antrenorul lui personal și chiar i-a cerut voie acestuia să ia acasă câteva sticle de bere cu cidru. Așezat cu spatele spre șemineu, el a glumit cu autorul pozelor.



Un client care se afla în pub-ul Galvin Green Man din Chelmsford, Essex, a povestit pentru Daily Mail: "Soția mea și cu mine luam masa în colțul opus când fiul meu a aruncat furculița pe podea, iar Keith a ridicat-o și a spus: <<Hello>>, glumind cu soția despre asta. Părea fericit, vorbea cu antrenorul lui despre recordul pe care îl reușise la o cursă de alergare și îi spunea că asta l-a ajutat să se simtă bine. Părea foarte pozitiv și mândru de reușita lui și de cât de sănătos se simte."



"Am foarte surprins ca fan al muzicii lui când am auzit că și-a luat viața curând după aceea. , a mai spus clientul.

Solistul trupei Prodigy obișnuia să frecventeze acest local și era cunoscut pentru generozitatea sa: le făcea cinste chiar și clienților pe care nu-i cunoștea, dar avea demonii lui, povestește o fostă barmaniță. Di Bennett a lucrat la pub-ul Leather Bottle, de lângă Chelmsford, Essex, pe care Keith l-a deținut mai mulți ani până în 2017. "Era viața și sufletul acestui loc. Aici îi vopsea părul hairstilistul lui. Venea să călărească și intra în pub să bea ceva. Când avea chef, știa sigur cum să se distreze. Dar când urma să plece într-un turneu, se lăsa de băutură și se ducea să alerge și să lucreze cu antrenorul lui. Era foarte disciplinat când avea nevoie", a povestit ea.



"Era generos, odată a semnat o fotografie celebră a lui din videoclipul piesei Firestarter pentru 40 de fani din toată lumea care veniseră până aici și a vândut-o în scopuri caritabile. , a spus fosta angajată. "Era amabil cu toată lumea. Nu l-am văzut niciodată refuzând pe cineva. Dar știu că avea demonii lui. Avea depresie. Cred că a avut o perioadă grea când a crescut și a fost renegat de tatăl lui. Însă era un tip discret și nu discuta cu nimeni în afară de cercul lui apropiat de prieteni. Mulți oameni sunt șocați de moartea lui. Nimeni nu a avut un cuvânt rău despre el. Ne va lipsi teribil aici", a mai dezvăluit femeia.