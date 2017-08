Keanu Reeves, 10 citate emoţionante despre viaţă

Keanu Reeves este celebru pentru rolurile de la Hollywood, dar şi pentru ideile sale, cuprinse în citate care au devenit virale pe internet.

În 2010, o imagine, în care starul arăta neîngrijit, singur pe o bancă, în timp ce mânca un sandvich, i-a îngrijorat pe fani. Keanu Reeves părea să fi ajuns într-un punct critic, iar admiratorii lui au organizat pe Facebook o campanie de "salvare" a actorului. De atunci, în fiecare an, pe 15 iunie, are loc "Cheer Up Keanu Day".



Preocuparea fanilor nu este inutilă, pentru că starul care a cucerit lumea cu rolurile din "Point Break/La limita extremă" şi "Matrix" n-a avut o viaţă frumoasă ca-n filme, dimpotrivă. După o copilărie grea, în care la numai trei ani a fost părăsit de tatăl său, Samuel Nowlin Reeves, iar mama lui a avut 5-6 parteneri, a trecut din oraş în oraş şi din şcoală în şcoală. Keanu a urmat cursurile a patru licee şi s-a luptat cu dislexia.



Cel mai bun prieten al său, actorul River Phoenix, a murit în 1993, din cauza unei supradoze de droguri, la doar 23 de ani, tragedie care l-a zdruncit puternic. Dar el mai avea de încasat câteva şocuri tari. În 2000, fiica lui, Ava, a murit la naştere. Durerea a fost atât de mare, încât Keanu şi iubita lui, Jennifer Syme, s-au despărţit. Aceasta a murit un an mai târziu, într-un accident auto, lăsându-l pradă suferinţei şi regretelor.



Sora lui, Kim, cu doi ani mai mare decât el, despre care Keanu spune că este cea mai buna prietenă a sa, s-a luptat ani buni cu leucemia.



Keanu Reeves s-a consacrat la Hollywood cu personajul Neo din trilogia SF "Matrix". Alte roluri importante au fost cele din filmele "Dragoste şi moarte în Idaho" (1991), alături de bunul prieten River Phoenix, "Pact cu diavolul" (1997), alături de Al Pacino, precum şi "Speed - Cursa infernală" (1994) şi "Constantin" (2005).

În ianuarie 2005, Reeves a fost recompensat cu o stea pe Walk of Fame de la Hollywood. Printre alte roluri ale starului american se numără cele din filmul SF "Ziua în care Pământul se opri", drama "Vieţile secrete ale Pippei Lee/The Private Lives of Pippa Lee", regizată de Rebecca Miller, în care joacă alături de Robin Wright, şi "Henry's Crime", alături de Vera Farmiga şi James Caan.Keanu Reeves a debutat ca regizor în 2013, cu un lungmetraj despre artele marţiale contemporane, destinat atât publicului occidental, cât şi celui din China. Filmul se intitulează "Ucigaş cu suflet pur/Man of Tai Chi" şi a fost realizat pe baza vieţii cascadorului Tiger Chen, cu care starul hollywoodian s-a împrietenit în timpul filmărilor pentru cele trei pelicule din seria "The Matrix".În 2008, actorul a început să lucreze la o carte de dezvoltare personală, intitulată "Ode To Happiness" , după ce o prietenă i-a spus că felul în care se autocompătimeşte, uşor ironic, este foarte amuzant., a declarat el pentru cotidianul britanic The Guardian.