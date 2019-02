„Jurământul“ pe care îl respectă Donatella Versace: Nu va renunța niciodată la fusta mini

Designerul italian are un principiu de la care nu se abate: "Să nu te gândești niciodată la vârstă. Și mai ales, să nu te îmbraci pentru vârsta ta".

La 63 de ani, Donatella Versace nu simte că a venit momentul să-și ia vârsta în serios. N-a simțit asta niciodată că ar fi cazul și nici nu are de gând să schimbe ceva acum, pentru că și-a respectat "cu sfințenie" principiul cu valoare de jurământ: niciodată nu-ți arăta vârsta și niciodată nu te îmbrăca pentru vârsta ta.



Venită la conducerea casei Versace după asasinarea fratelui ei, Gianni, în 1997, Donatella a fost nevoită să se descurce singură și să facă față presiunii uriașe de a comanda un imperiu important din lumea modei. Deși prima ei colecție a fost un succes, brandul începuse s-o ia în jos, iar în 2004 ajunsese pe marginea prăpastiei. Donatella a mărturisit în mai multe rânduri că a avut multe nopți marcate de lacrimi și coșmaruri.



Acum, după ce lucrurile au revenit pe făgașul normal, designerul a dezvăluit într-un interviu pentru The Telegraph că se gândește și să o apuce pe cont propriu: "Ani la rând n-am simțit că mă deranjează creșterea afacerii, dar acum aș vrea să construiesc ceva care să dureze după mine, precum Dior. Probabil n-ar trebui să spun asta, dar s-ar putea să nu lucrez mereu la Versace, tot timpul voi face ceva. Dar cât sunt aici, sunt dedicată complet", a spus ea.



În interviul publicat de ziarul britanic, Donatella Versace a oferit și câteva sfaturi despre stil: "Cel mai important lucru este că în timp ce trebuie să faci lucrurile să avanseze și să le rafinezi, nu trebuie să te gândești niciodată la vârstă.



Întrebată dacă a renunțat să mai poarte fuste mini, Donatella i-a răspuns reporterului: "Ai înnebunit? Normal că le port. Doar că nu cu picioarele goale."



Donatella Versace nu și-a ascuns niciodată preferința pentru operațiile estetice. În 2012, ea a mărturisit într-un interviu că a folosit botox în trecut, doar "numai în zona feţei, nu pe corp".



Potrivit creatoarei italiene, aspectul tineresc al fizicului său reprezintă "rezultatul unei munci din răsputeri". "Cum reuşesc să mă menţin tânără? Nu aţi auzit încă? Dorm în fiecare noapte într-o ladă frigorifică", a spus designerul.

Născută pe 2 mai 1955, Donatella Versace este vicepreşedintele executiv şi designerul principal al grupului Versace.

Creatoarea italiană deţine 20% din acţiunile casei de modă Versace, iar fratele ei, Santo Versace, deţine 30 de procente, notează Mediafax. Allegra Versace, fiica Donatellei, a moştenit 50% din acţiunile grupului, după moartea lui Gianni Versace, fratele Donatellei şi fondatorul acestei case de modă.