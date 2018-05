Jessica Simpson s-a pozat după ce s-a trezit: Cum arată vedeta într-un sefie fără machiaj

Cântăreaţa în vârstă de 37 de ani şi-a făcut un selfie imediat după ce s-a trezit din somn. Ea e departe de aspectul strălucitor cu care şi-a obişnuit fanii.

Puţine femei celebre rezistă impulsului de a-şi face un selfie dimineaţa, imediat după trezirea din somn, şi mai ales de a-l posta pe reţelele de socializare. Dacă în unele cazuri rezultatul este surprinzător de bun, de cele mai multe ori chipurile vedetelor sunt complet schimbate şi nu în bine. E normal să fie aşa, de aceea s-a inventat machiajul.



Jessica Simpson se numără şi ea printre celebrităţile care le-au oferit fanilor ocazia de a vedea cum arată ea dimineaţa, înainte de a se da jos din pat. Cântăreaţa şi actriţa americană a postat pe Instagram un selfie în care este aproape de nerecunoscut - fără machiaj şi nearanjată, ea este complet diferită de cea cu care s-au obişnuit fanii. Cu pletele blonde revărsate pe perna pe care îşi sprijină capul, solista priveşte spre camera foto.



Imaginea o arată pe Jessica aşa cum este ea înainte de a se machia şi chiar dacă nu mai are strălucirea pe care o capătă când foloseşte trusa de farduri, e de apreciat faptul că nu îşi modifică fotografiile, lucru care poate fi verificat şi în alte imagini pe care ea le-a mai publicat pe reţeaua de socializare.



Jessica Simpson s-a întors recent dintr-o vacanţă în Bahamas pe care a petrecut-o cu soţul său, Eric Johnson, notează cotidianul britanic Daily Mail. Ea a postat câteva imagini din această călătorie, inclusiv una în care cei doi, îmbrăcaţi în costume de baie, îşi etalează siluetele lucrate la sală într-o garderobă cu rafturi din lemn.



Cuplul este căsătorit din 2014.

Eric Johnson a fost fotbalist profesionist şi a jucat din 2001 până în 2008 pentru San Francisco 49ers, apoi s-a transferat la New Orleans Saints.Artista a mai fost căsătorită cu cântăreţul Nick Lachey, între 2002 şi 2006. Ea a avut apoi câteva relaţii cu o serie de bărbaţi celebri din Statele Unite, precum jucătorul de fotbal american Tony Romo şi solistul trupei Smashing Pumpkins, Billy Corgan.Jessica şi Eric Johnson au o fetiţă, Maxwell Drew, în vârstă de şase ani, şi un băieţel, Ace Knute, de patru ani. Potrivit site-ului TMZ.com, vedeta a reuşit să slăbească foarte mult într-un timp scurt, adoptând o dietă ce include alimente sărace în grăsimi, proteine şi legume, în virtutea unui contract de sponsorizare de 4 milioane de dolari încheiat cu Weight Watchers.Acest plan nutriţional a fost conceput de fostul ei bucătar privat, pe baza sistemului de punctare folosit de Weight Watchers, în care fiecare aliment are o "valoare punctuală", calculată pe baza caloriilor şi a conţinutului în grăsimi. Dieta conţine alimente cu foarte puţine calorii, precum omletele din albuş de ou, frigărui de pui, germeni pisaţi de mazăre, tăiţei şi creveţi fripţi.În plus, artista americană a mers cu regularitate la sala de fitness, unde a urmat un program intens de exerciţii.