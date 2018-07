Jessica Alba, 6 luni de depresie după a treia naştere: „Încă 7 kilograme de slăbit“

Vedeta nu este mulţumită de felul în care arată la şase luni după ce a născut al treilea copil. Cea mai mare provocare pentru ea e să slăbească mai mult.

Viaţa de mămică nu-i uşoară, iar Jessica Alba încă se zbate să-şi recapete echilibrul interior după trei sarcini. La şase luni după ce a adus pe lume un băieţel, actriţa trage pe rupte în sala de fitness pentru a-şi recăpăta silueta, dar acest efort aproape că a epuizat-o psihic.



Jessica Alba a născut, în ultima zi a anului trecut, al treilea său copil, un băiat pe nume Hayes. Vedeta a publicat un mesaj pe Instagram, alături de o fotografie cu bebeluşul. "Hayes Alba Warren. 31.12.2017. Cel mai bun cadou pentru a intra în Noul An. Cash şi eu ne simţim extrem de binecuvântaţi. Haven şi Honor sunt deja obsedate de noul lor frate", a scris ea în ianuarie.



Actriţa şi soţul său, producătorul de film Cash Warren, care sunt căsătoriţi de nouă ani, mai au două fiice: Haven Garner, în vârstă de 6 ani, şi Honor Marie, în vârstă de 9 ani.



Cash Warren a publicat, de asemenea, un mesaj pe Instagram, alături de o fotografie în care apare ţinându-şi fiul în braţe. "Hayes Alba Warren: Tu chiar ştii să sărbătoreşti noul an!", a scris el. "Mama ta este cea mai puternică femeie pe care o cunosc… Eşti atât de norocos să o ai alături de tine. Ai două surori minunate care deja te adoră şi ştiu că vei fi recunoscător că te vor îndruma", a adăugat el.



După şase luni de luptă cu kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii, vedeta consideră că mai are de lucru la acest capitol.

Ea a postat miercuri pe Instagram o imagine pe care a făcut-o la sală. Poate că unghiul din care s-a pozat nu-i redă perfect silueta, dar deşi arată destul de bine şi nimeni nu ar avea ce să-i reproşeze, ea tot nu este mulţumită., a scris ea pe imaginea postată.În luna martie, Jessica Alba a scris pe Instagram că îi este foarte greu să scape de surplusul de greutate, deşi se antrenează intens în sala de fitness din Los Angeles, sub îndrumarea antrenorului Gregg Miele, dar anunţa pe un ton hotărât că nu se dă bătută:, a mărturisit ea.Actriţa a vorbit deschis despre cât de greu îi vine să lucreze în sala de fitness pe care o deţine Gregg Miele, renumit pentru că acceptă să antreneze doar doi clienţi simultan. Sala Heart & Hustle atrage vedetele pentru că le pune la dispoziţie aparate de calitate, dar şi valet, intrare şi parcare privată, masaj şi smoothie-uri, a scris ziarul britanic Daily Mail