Jennifer Love Hewitt cere scuze după apariţia pe covorul roşu: „Arătam ca o zăpăcită“

Vedeta în vârstă de 39 de ani a cerut scuze pentru prima sa apariţie pe covorul roşu după patru ani şi a explicat ce greşeli a făcut.

Rareori se întâmplă ca o vedetă să admită că a avut o apariţie nereuşită pe covorul roşu. Şi mai rar sunt cazurile vreuna să ceară scuze pentru aşa ceva. Jennifer Love Hewitt are, însă, alte concepţii şi nu se fereşte să-şi recunoască greşelile.



După prima apariţie la un eveniment public în ultimii patru ani, actriţa în vârstă de 39 de ani a simţit că trebuie să-şi exprime public nemulţumirea pentru modul în care s-a prezentat la un eveniment organizat de postul de televiziune Fox.



Hewitt a venit îmbrăcată într-un costum negru din două piese, cu pantaloni lungi evazaţi, dar ţinuta n-a ajutat-o deloc în ziua în care s-au înregistrat temperaturi ridicate. Deşi nu se poate compara cu "dezastrele" altor staruri pe covorul roşu, actriţa a considerat că are datoria de a-şi explica apariţia.



Într-o serie de clipuri video postate pe Instagram, Jennifer Love Hewitt a spus că nu a fost pregătită pentru programul încărcat din acea zi. "Nimeni nu mi-a spus că va fi o zi lungă de 12 ore şi că umiditatea va fi 100% în New York. Aşa că trebuie să cer scuze", îşi începe ea mesajul.

, a continuat ea., a adăugat Hewitt.Jennifer a fost prezentă la evenimentul organizat de Fox pentru a promova sezonul doi al serialului "9-1-1", din distribuţia căruia face parte. Acesta este primul ei rol de când a devenit mamă.Drumul până la New York a fost primul pe care actriţa şi soţul său, Brian Hallisay, l-au făcut împreună cu cei doi copii, Autumn (patru ani) şi Atticus (doi ani)., a adăugat ea.