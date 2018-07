Jennifer Lopez vrea să fie din nou mireasă: Cum arată inelul ei de logodnă

Cântăreaţa în vârstă de 48 de ani s-a logodit cu iubitul ei, Alex Rodriguez. Cei doi sunt împreună din februarie 2017.

Jennifer Lopez se pregăteşte să se căsătorească din nou. Ea s-a logodit cu iubitul său, fostul jucător de baseball Alex Rodriguez, iar joi şi-a etalat inelul pe care acesta i l-a dăruit când a cerut-o de soţie.



Cei doi s-au bucurat de o zi liberă şi au fost la plajă în zona Hamtpons din New York. J Lo a stat la soare într-un costum de baie roz dintr-o piesă, cu o pălărie pe cap şi cu ochelarii de soare pe nas. Ea a postat pe Instagram o imagine în care inelul primit de la Alex se vede clar. "Clipele de linişte contează cel mai mult", a scris ea lângă fotografia în care apare lângă iubitul ei, întins pe cearceaful alb.



Potrivit Daily Mail, cântăreaţa şi-a pus special inelul pe deget pentru a atrage atenţia, anunţându-şi astfel logodna.



La începutul acestui an, Jennifer Lopez a lansat o piesă în care evocă căsătoria, dar a precizat într-un interviu că nu se grăbeşte să se mărite din nou. "Nu trebuie să ne grăbim. Am făcut o grămadă de greşeli în trecut. Suntem maturi. Ne-am maturizat. Nu ne grăbim şi facem lucrurile în ritmul nostru", a spus ea pentru GMA.

, a adăugat ea.

Jennifer Lopez a fost căsătorită de trei ori: cu ospătarul cubanez Ojani Noa în perioada februarie 1997 - ianuarie 1998, cu dansatorul Chris Judd în perioada septembrie 2001 - iunie 2002 şi cu cântăreţul Marc Anthony în perioada iunie 2004 - aprilie 2012. Vedeta americană a avut relaţii şi cu alţi doi bărbaţi celebri din showbiz, precum rapperul P. Diddy şi actorul Ben Affleck.



Jennifer Lopez şi Alex Rodriguez şi-au anunţat relaţia în februarie anul trecut. Conform Daily Mail, fostul sportiv e cu şase ani mai tânăr şi a cucerit-o şi pe mama vedetei. Născut la 27 iulie 1975, Alexander Emmanuel "A-Rod" Rodriguez are origini dominicane şi este considerat unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria campionatului profesionist de baseball din Statele Unite, Major League Baseball (MLB), în care a evoluat timp de 22 de sezoane pentru cluburile Seattle Mariners, Texas Rangers şi New York Yankees.



În august 2016, Jennifer Lopez s-a despărţit de Casper Smart, după o relaţie de cinci ani, punctată de certuri şi împăcări succesive.







Foto: Hepta