Jennifer Lopez l-a prezentat mamei pe iubitul ei. Cine e noul partener al vedetei

Cântăreaţa în vârstă de 47 de ani are un nou iubit. Alex Rodriguez e cu şase ani mai tânăr şi a cucerit-o şi pe mama vedetei.

Sunt împreună de puţin timp, dar par că se iubesc de când lumea. Jennifer Lopez (47 de ani) şi noul ei iubit, jucătorul de baseball Alex Rodriguez (41 de ani) au fost fotografiaţi duminică în timp ce se plimbau prin New York ţinându-se de mână. Şi nu erau singuri, ci însoţiţi de mama vedetei, Guadalupe Rodriguez, semn că tipul solid care a cucerit-o pe J Lo a primit "aprobarea" cea mare, relatează cotidianul britanic Daily Mail.



Îmbrăcată cu jeanşi şi o haină mov, Guadalupe a mers pe lângă fiica ei, în timp ce Jennifer, încălţată cu ghete şi îmbrăcată casual, cu jeanşi tăiaţi la genunchi, cu o bluză neagră cu guler înalt şi o jachetă lungă şi îmblănită de aceeaşi culoare, nu a renunţat la ochelarii de soare.



Alex avea pantofi sport alb, jeanşi bleumarin, un tricou albastru şi o jachetă de aceeaşi culoare şi îşi ascundea privirea în spatele lentilelor ochelarilor de soare.

Amândoi au zâmbit când au observat că sunt fotografiaţi de paparazzi, în timp ce cântăreaţa îl ţinea strâns de braţ.



Sportivul a vorbit puţin pe seama relaţiei cu Jennifer Lopez în emisiunea de televiziune "The View" de vineri. "E o fată minunată, minunată. , a spus el despre Jennifer Lopez, adăugând că se simt foarte bine împreună.



Născut la 27 iulie 1975, Alexander Emmanuel "A-Rod" Rodriguez are origini dominicane şi este considerat unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria campionatului profesionist de baseball din Statele Unite, Major League Baseball (MLB), în care a evoluat timp de 22 de sezoane pentru cluburile Seattle Mariners, Texas Rangers şi New York Yankees.



Noua relaţie a cântăreţei vine la scurt timp după ce Jennifer Lopez a mărturisit că îl iubeşte pe rapperul Drake, cu care s-a afişat în noaptea de Revelion. "Îl iubesc pe Drake. Este atât de strălucitor și de talentat", a declarat ea în februarie, înainte de ceremonia de acordare a premiilor Grammy. "Ne-am simțit minunat. Îl iubesc atât de mult pe acel băiat", a adăugat ea.



Cei doi au petrecut Revelionul împreună în Las Vegas, confirmând zvonul că sunt într-o relaţie. Diva latino de 47 de ani l-a însoţit pe Drake, de 30 de ani, la concertul pe care l-a susţinut în noaptea dintre ani în clubul Hakkasan din Las Vegas.