Jennifer Lawrence și-a făcut lista de cadouri pentru nuntă: Vedeta vrea espressor de 750 de dolari și bicicletă de 2.000 de dolari

Vedeta a ales darurile de nuntă pe care le dorește de la invitații săi. Lista oferă o mulțime de idei, de la pahare și un robot de bucătărie, până la o bicicletă statică.

După ce a fost văzută la oficiul stării civile din New York cu logodnicul ei, Cooke Maroney (34 de ani), presa a scris că Jennifer Lawrence s-a căsătorit civil. Cei doi se pregătesc pentru petrecerea de nuntă, iar actrița a dezvăluit lista cu darurile pe care și le dorește.



Conform unui obicei occidental, Jennifer a întocmit o listă pe site-ul Amazon cu diverse obiecte de decorațiuni interioare, ustensile de grădină, veselă, gadgeturi și echipamente sportive, iar invitații pot alege cu ce daruri vor veni la nuntă.



"Să plănuiești o nuntă este foarte incitant, dar poate fi copleșitor", a scris ea. "Pentru oricine are nevoie de puțină inspirație m-am gândit că ar fi drăguț să colaborez cu Amazon pentru a prezenta câteva dintre lucrurile de pe lista mea de dorințe. E foarte ușor și poți găsi orice ai nevoie într-un singur loc", a adăugat.



"Îmi place să primesc oameni acasă", a scris vedeta lângă lista de dorințe care cuprinde piese de veselă și ustensile pentru petreceri cu prietenii și familia. Printre acestea se numără un set de pahare de cockteil, un set de pahare de vin și un set de pahare de șampanie, toate din cristal, precum și o carafă de vin cu dop din plută de stejar (50 de dolari).





Totodată, ea a inclus și un făcăleț din marmură albă, dar și un cuțit din marmură pentru tăiat brânza (16 dolari) și un set de veselă de bucătărie cu un bol din argint pentru brânză fondue, în valoare de 120 de dolari.



În ciuda programului ei foarte aglomerat, Jennifer a dezvăluit că-i place să-și petreacă timpul în bucătărie și să lucreze cu cele mai bune ustensile: "Îmi place să încerc rețete noi, așa că e important să am ustensilele potrivite în bucătărie. Să gătești pentru doi este mereu distractiv!".





Lista întocmită de actrița americană mai include un tocător de 133 de dolari, un aparat de gătit lent cu compartiment pentru gătit cu friteuză atașată (190 de dolari), un aparat de preparat paste (67 de dolari), un espressor profesional De'Longhi de 750 de dolari (în prezent la preț redus, 600 de dolari) și un blender de numai 30 de dolari.



Pe lista de dorințe figurează și aparatură casnică pentru curățenie - un aspirator iRobot vacuum de 500 de dolari și un mop-combo.



La divertisment, ea a selectat Apple AirPods (16- de dolari), un set din cașmir pentru călătorii care include o pătură și mască pentru ochi (360 de dolari) și o cameră video portabilă GoPro (400 de dolari).

, a scris vedeta.





Pe listă sunt și obiecte pentru întreținere - o lampă cu sare roz de Himalaya (18 dolari), un difuzor de uleiuri esențiale (90 de dolari), benzi pentru fitness (70 de dolari) și o bicicletă statică Keiser M3i cu Bluetooth, la prețul de 2.000 de dolari.



Vedeta din "Jocurile Foamei" și dealerul de artă și totodată directorul galeriei de artă Gladestone Gallery Cooke Maroney s-au logodit în luna februarie, după o relație de opt luni. Cei doi s-au cunoscut în 2013, fiind prezentaţi de o cunoştinţă comună.





Jennifer Lawrence nu a vorbit niciodată public despre Maroney, ci a făcut referire doar la relaţiile bune pe care le-a menţinut cu foştii săi iubiţi, între care regizorul Darren Aronofsky şi actorul Nicholas Hoult. Data nunții nu a fost anunțată, dar lista de cadouri pe care a publicat-o luni este un indiciu că acest eveniment se apropie.

Anterior, actriţa a avut o relaţie cu actorul Nicholas Hoult în perioada 2011 - 2014, o scurtă legătură cu Chris Martin, solistul formaţiei Coldplay, în 2015, iar apoi una de un an cu regizorul Darren Aronofsky.

Jennifer Lawrence ocupă locul al patrulea în topul celor mai bine plătite actriţe din lume în 2018, cu 18 milioane de dolari.Născută pe 15 august 1990, în Louisville, Kentucky, Jennifer Lawrence Shrader este una dintre actriţele americane în plină ascensiune, notează Mediafax. A avut roluri principale în "The Bill Engvall Show" şi în filme precum "Departe de câmpia în flăcări/ The Burning Plain" şi "Mâinile tatălui meu/ Winter's Bone", pentru care a primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriţă.Jennifer Lawrence, care s-a remarcat şi în seria "Jocurile foamei/ The Hunger Games", a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, pentru prestaţia din filmul "Scenariu pentru happy-end/ Silver Linings Playbook", în 2013. În anul următor, vedeta americană a fost nominalizată la Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru evoluţia ei din filmul "Ţeapă în stil american/ American Hustle". A patra nominalizare la Oscar a obţinut-o pentru interpretarea din filmul "Joy" (2015).Foto: Hepta, Daily Mail