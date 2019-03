Jane Seymour e mândră de cum arată la 68 de ani și nu mai vrea să audă de Botox: „Am o grămadă de riduri, dar încă mă simt sexy“

După ce a pozat pentru Playboy la 67 de ani, vedeta din „Dr. Quinn“ se simte împăcată cu vârsta și nu-și dorește tratamente sau operații estetice.

În doi ani schimbă prefixul, dar Jane Seymour nu-și face griji. În 2018 a pozat pentru Playboy, la 67 de ani, iar acum spune că își acceptă vârsta și nu simte nevoia de operații sau tratamente estetice. "Încă mă simt sexy. Nu folosesc Botox și sunt fericită să ridic steagul pentru femeile în vârstă", a declarat fosta fată Bond. "Am o grămadă de riduri. De fapt, joc o femeie de 70 de ani chiar acum, în <<The Kominsky Method>>, așa că port o perucă căruntă și îmi arăt toate ridurile. Și sunt foarte fericită s-o fac", a mai spus actrița.



Jane crede că alegerea sa de a fi sinceră cu ea însăși a ajutat-o să se mențină într-o formă atât de bună și să-și poată continua cariera: "N-am avut niciodată probleme să primesc roluri pe măsură ce am îmbătrânit. Am făcut multe lucruri bune chiar acum și cred că asta se datorează faptului că nu am încercat să fiu altceva decât sunt", a explicat ea.



Actrița care în prezent are o relație cu regizorul și producătorul David Green, în vârstă de 70 de ani, este foarte mulțumită de viața ei acum: "Viața mea a fost foartre bună. Sunt norocoasă că am un iubit foarte drăguț și nu-i un puști! Mă bucur de viață, de familia mea minunată și de prieteni buni. Îmi place să joc, tot ce fac în cariera mea, și am alături un om bun și mulți nepoți. Ce pot să cer mai mult?", a spus ea pentru revista Closer.



Cel mai mult îi place să-și petreacă timpul cu nepoții. "E incredibil. Sunt o bunică foarte cool", s-a autocaracterizat Jane.



Într-un interviu acordat emisiunii de televiziune "This Morning", vedeta din serialul "Doctor Quinn" a mărturisit că atunci când era tânără a resimțit din plin presiunea de a arăta bine care se face simțită la Hollywood și a apelat la Botox, crezând că va arăta mai bine.

Ea a catalogat decizia drept "o teribilă greșeală", spunând că nu arăta deloc natural când se privea în oglindă.a declarat actrița.Vorbind despre acest tratament de înfrumusețare, ea a continuat:După ce s-a convins că tratamentul cu Botox nu este pentru ea, Jane Seymour s-a bazat numai pe metode testate personal pentru a-și păstra strălucirea pielii: