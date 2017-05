Jamie Oliver, depăşit de situaţie: Îi ajung 5 copii, dar soţia mai vrea unul!

Celebrul chef se mulţumeşte cu cei cinci copii şi ar face o operaţie de vasectomie dacă nu i-ar fi frică. Însă soţia lui mai vrea un bebeluş!

Jamie Oliver este cel mai mândru tată din lume. La 41 de ani, cu cinci copii, el nu mai are planuri pentru mărirea familiei şi ar fi fost de aşteptat ca soţia lui, Jools, să fie prima care să spună că ajunge cu drumurile la maternitate şi cu bebeluşii.



Jamie a mărturisit pentru show-ul australian Fitzy and Wippa transmis de un post de radio din Sydney că nu mai vrea alţi copii şi că s-a gândit să facă operaţie de vasectomie, dar îi este teamă. Jools, în schimb, e deschisă la ideea de a mai avea un copil. "Mi-a zis că este un număr ghinionist, impar, ceea ce m-a speriat. Aş fi făcut operaţia dacă nu mi-ar fi frică şi cu toată presiunea asta care se pune pe chirurgi în Marea Britanie, ştiţi ce i s-a întâmplat lui Michael Jackson", a spus celebrul chef.



Jamie spune că nu i-a venit să creadă că este tatăl a cinci copii.

, a spus el râzând în hohote.Aflat în Australia după ce şi-a cumpărat înapoi cele şase restaurante italiene Down Under, Jamie Oliver a mai spus că soţia a încetat să-l mai bată la cap pe subiectul copiilor.Cei doi sunt căsătoriţi din 2000 şi au cinci copii: trei fete (Poppy Honey Rosie - 15 ani, Daisy Boo Pamela - 14 ani şi Petal Blossom Rainbow - 8 ani eight) şi doi băieţi (Buddy Bear Maurice - 6 ani şi mezinul River Rocket - 9 luni, venit pe lume în august 2016). Jamie a mărturisit că soţia lui a refuzat să-l lase să facă vasectomia, apoi a rămas însărcinată pentru a cincea oară.