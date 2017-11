Izabela Pănescu: „Zâmbetul este mai important decât orice machiaj“

Izabela Pănescu este realizatorul emisiunii „Tinerete fara batranete“, de aproape 6 ani. Promoveaza un stil de viata sanatos si o puteti urmari in fiecare duminica, de la ora 10.30, pe Digi24 si pe blogul ei www.izabelapanescu.ro. In cadrul Galei eva.ro 16 ani din data de 9 noiembrie, Izabela Pănescu a primit din partea echipei eva.ro Premiul special pentru cea mai indragita emisiune dedicata stilului de viata sanatos.

Izabela a acordat un interviu in exclusivitate pentru cititoarele site-ului Eva.ro., despre emisiunea pe care o prezinta, ce inseamna pentru ea un stil de viata sanatos, ce regim alimentar adopta si despre noul sau proiect - Alimentatia copiilor sub lupa.



1. Ai adoptat un anumit regim alimentar de cand realizezi emisiunea Tinerete fara batranete?

Nu mi-am schimbat drastic alimentatia de cand realizez emisiunea, dar sigur ca am facut imbunatatiri. Mereu este cate ceva de imbunatatit :) Incepusem schimbarea dinainte sa vin la Digi24 si totul a pornit de la o problema de sanatate. Mi s-a descoperit un polip pe colon care avea un risc foarte mare să se transforme în cancer dacă medicii nu l-ar fi descoperit la timp. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva si am inceput cu alimentatia.



2. Ne poti descrie programul tau alimentar, zilnic?

Imi incep ziua cu un pahar cu apa, in care storc putina lamaie. La micul dejun uneori mananc fructe sau legume crude, alteori un ou fiert moale cu legume crude, alteori un avocado cu legume. Practic este masa cu cele mai multe cruditati, pentru ca la pranz mananc de obicei o ciorba si un fel principal, care sunt preparate termic. Am mereu si o salata alaturi sau niste legume, dar supa si felul principal sunt gatite, asa ca de asta dimineata mananc in principal doar crud. Seara mananc un fel principal mai usor. Poate fi un peste cu legume, poate fi o portie de paste sau o salata mai consistenta (adica pe langa legume pun si ton sau boabe de fasole sau cuscus). Sa stii ca mananc mult, chiar daca nu se vede :) Nu sunt slaba pentru ca nu mananc, ci pentru ca asa sunt eu dintotdeauna. Nici cand mancam numai fast food si prajituri si tot ce era mai nesanatos nu aveam mai multe kilograme.



3. Care este secretul siluetei tale?

Imi pare rau sa te dezamagesc, dar n-am niciun secret. Cum spuneam mai devreme, asa sunt dintotdeauna. Ma amuz mereu cand sunt intrebata asta, pentru ca mereu am asteptat sa fac 30 de ani ca sa vad cu care dintre parintii mei seman. Sa-ti explic de ce: tatal meu are aceeasi greutate din armata, este slabut, arata excelent, desi are 68 de ani. Mama mea a avut 45 de kilograme pana la 30 de ani, iar apoi s-a mai schimbat metabolismul si a mai pus kilograme. Eu am 31 de ani acum si tot astept: ma ingras, nu ma ingras? :)





4. Cine ţi-a oferit cele mai importante lecţii în viaţă legate de frumuseţe şi sănătate?

Oamenii pe care i-am cunoscut in ultimii ani, de cand am inceput sa imi schimb alimentatia si intreg stilul de viata. Pana la 22 de ani am avut un stil de viata total nesanatos, asa ca nu luam in seama sfaturile legate de sanatate.

De exemplu, l-am avut invitat in emisiune pe acad. Ovidiu Bojor, care acum are 92 de ani, dar in ciuda acestei varste este foarte tanar! De la dumnealui am retinut regula celor trei opt: opt ore de activitate, opt de relaxare şi opt de somn.



5. Ai vreun truc învăţat de la mama sau bunica legat de păstrarea frumuseţii?

Da: sa zambesc. Am invatat ca frumusetea vine mai intai din interior si ca zambetul este mai important decat orice machiaj.



6. Esti adepta tratamentelor medicale sau alegi tratamentele naturiste?

Depinde de situatie. Daca este ceva mai usor, o raceala, o durere in gat, o durere de cap, nu iau imediat pastile. Imi ajut organismul cu ceva natural, cu odihna, cu relaxare. De multe ori starile acestea vin tocmai ca sa ma atentioneze ca am cam exagerat cu munca sau ca am ceva de rezolvat la nivel emotional. Cand este nevoie de tratament clasic, iau tratament clasic, nici nu se pune problema, dar sa stii ca in ultimii ani pot sa numar pe degetele de la o mana situatiile in care am avut nevoie de medicamente.

7. Stiu ca la emisiune puneti alimentatia copiilor sub lupa. De ce ati demarat acest proiect?

Da, de aproape 3 luni vorbim in fiecare duminica despre alimentatia copiilor, iar proiectul se numeste "Alimentatia copiilor, sub lupa". De ce? Pentru ca unul din doi copii are probleme cu greutatea, pentru ca suntem inconjurati de tentatii, iar pentru un parinte care nu este informat este foarte usor sa greseasca, sa cumpere ce nu trebuie. Pe rafturile magazinelor te atrag produse pe care scrie "100% natural" sau "contine Calciu" sau "fara zahar", dar la multe este doar o gaselnita de marketing.

Daca citesti eticheta vei vedea ca nu e chiar natural, ca nu are zahar, dar are alti indulcitori. Si nu e vorba doar despre ce cumparam, despre ce le dam copiilor sa manance, ci si despre obiceiuri precum mancatul in fata televizorului, de felul in care parintii le spun "mananca tot daca vrei desert", despre alergii si intolerante, despre meniurile din gradinite si scoli. In fiecare material aratam ce alimentatie au de obicei copiii, medicii spun ce efecte are asupra sanatatii, iar apoi dam si solutii, aratam ca exista si variante sanatoase.





8. Spune-ne mai multe despre blogul tau, www.izabelapanescu.ro, unde promovezi un stil de viata sanatos.

La fel ca si emisiunea "Tinerete fara batranete", si blogul este ca un copil pentru mine. La ambele am lucrat de la zero si ambele sunt facute cu suflet, sunt o parte din mine. Pe site gasiti o sectiune cu multe retete sanatoase, simplu de facut si ieftine, iar unele dintre ele sunt si video. Va dau doar cateva exemple: chec fara zahar, suc de ghimbir si catina, bruschete cu morcovi, cea mai simpla reteta de ciocolata. Pe de alta parte, scriu articole despre alimentatie, sanatatea copiilor, sanatatea psihica si emotionala, despre oameni care sunt un exemplu cand vine vorba despre stilul de viata.

Am si o sectiune care se numeste #CalatoresteSanatos, in care scriu ce restaurante cu mancare sanatoasa descopar, ce aleg din meniuri care nu prea au variante sanatoase, practic oriunde merg in vacante sunt in cautare atat de mancare naturala, cat si de metode de relaxare, de miscare, de tot ce inseamna un stil de viata asa cum am si in restul timpului. Tot o sectiune speciala este si cea a sotului meu. Se numeste "Praslea cel gospodin" si gasiti acolo retete sanatoase gatite de el. Stiu, sunt o norocoasa, dar sa stiti ca el gateste de curand, de cativa ani. Inainte intra in bucatarie doar ca sa manance si stia sa faca doar oua ochiuri si cartofi prajiti :) Acum face orice si ii place foarte mult, inventeaza retete, e foarte pasionat! Chiar va invit sa incercati ciorba de ciuperci pleurotus, pate de caju cu hrean, file de salau in crusta de malai, paste integrale cu midii. Retetele de pe site sunt in principal vegetariene nu pentru ca am fi vegetarieni (nu suntem), ci pentru ca romanii oricum mananca prea multa carne si atunci vrem sa venim cu altceva, dar si pentru ca noi mancam carne in medie de 2 ori pe saptamana, deci cele mai multe retete gatite in bucataria noastra sunt vegetariene.



9. Se apropie Sarbatorile de Iarna. Ce planuiesti sa "gatesti" sanatos?

Ca tot ai pus ghilimele, sa stii ca planuiesc sa "gatesc" multe clipe frumoase impreuna cu oamenii dragi. Si asta nu inseamna cadouri scumpe, ci pur si simplu timp petrecut impreuna, timp in care sa fim cu adevarat unii cu ceilalti, sa traim cat mai mult in prezent. Si mai "gatesc" ceva: prima mea carte. Nu iti spun prea multe acum, dar sa stii ca va fi si ea o parte din sufletul meu si din tot ce am invatat in ultimii ani despre sanatate, alimentatie, emotii, retete.

Cat despre mesele de sarbatori, de Craciun mergem aproape intotdeauna acasa la parintii nostri, unde ne asteapta mereu sarmale, piftie, salata boeuf, friptura. E drept ca mama mea s-a mai adaptat alimentatiei mele, mai ales ca de 4 ani are si o nepotica, fetita surorii mele, care are o alimentatie foarte sanatoasa. Asa ca face intotdeauna si sarmale din pui sau curcan (de la noi din curte, nu cumparat), la salata boeuf pune foarte putina maioneza si intotdeauna facuta de ea, friptura este facuta mereu cu legume si neaparat cu salata sau muraturi alaturi. In plus, imi pregateste mereu cate ceva si mai sanatos, cum ar fi pasta de masline cu avocado, iar tatal meu face mereu limonada cu ghimbir sau smoothie-uri din fructe congelate, fructe din livada noastra. La capitolul prajituri mai avem de "lucru". Mama mea inca face prajituri cu zahar si faina alba, pentru ca exista acea idee ca daca vine cineva in vizita trebuie sa ii dai ceva cu staif, iar prajiturile din faina integrala, fara zahar sau creme multe nu se ridica la inaltimea celorlalte. Mai gust si eu, nu sunt exagerata, doar ca mananc o felie sau doua de sarbatori, nu in fiecare zi si nu o prajitura intreaga. Asta nu pentru ca m-as abtine, ci pentru ca pur si simplu nu mai pot, organismul meu nu mai vrea asa ceva.