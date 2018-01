Ivanka Trump e venerată pe Instagram: „E tot ce trebuie să fie o femeie“

Fiica lui Donald Trump are o mulţime de admiratori. Pe reţelele de socializare au apărut mai multe pagini care îi sunt dedicate, iar Ivanka urmăreşte 40 dintre acestea.

Deşi prezenţa ei în administraţia prezidenţială a tatălui ei a stârnit controverse, Ivanka Trump nu are parte doar de critici. Pe reţelele de socializare consiliera preşedintelui are multe admiratoare care o susţin necontenit şi îi urmăresc fiecare pas.



După ce Donald Trump a devenit preşedintele Statelor Unite, zeci de pagini create de fanii Ivankăi au apărut pe internet, iar ea urmăreşte 40 dintre acestea, notează Daily Mail. Multe dintre tinerele care au înfiinţat aceste conturi pe reţelele de socializare o consideră pe Ivanka un model social ideal, în pofida criticilor care o au ca ţintă, iar ele umplu zilnic paginile cu noutăţi despre fiica preşedintelui american.



Suman Choudhary, o tânără de 24 de ani din Jaipur, India, a declarat pentru Cosmopolitan că administrează contul de Instagram @ivankaupdates din 2016. Recunoaşte că nu-i la curent cu politica americană, dar este convinsă că Ivanka "are toate calităţile pe care o femeie ar trebui să le aibă".



Suman a auzit prima oară de Ivanka în 2016, când a văzut-o pe YouTube şi a fost impresionată de un discurs pe care aceasta l-a rostit la Convenţia Naţională a Partidului Republican. "Mi-a plăcut cum a vorbit, cât de calmă şi de aranjată este. Totul m-a impresionat la ea. Este minunată. Are un rol uimitor de model", a spus tânăra indiancă. "E o femeie uimitoare. Aşa că am creat o pagină a fanilor pentru ea", a adăugat ea.



Contul de Instagram creat de Suman este plin de imagini de actualitate şi din trecut ale fiicei lui Trump, precum şi cu citate din discursurile şi declaraţiile ei şi e urmărit de peste 57.000 de admiratori, inclusiv de Ivanka.

Suman petrece cam 45 de minute în fiecare zi pentru a căuta cele mai interesante fotografii cu favorita sa de la Casa Albă şi recunoaşte că obiceiul de a posta minimum două poze pe zi a cam devenit o obsesie., a mărturisit tânăra.Suman susţine că a avut onoarea de a schimba câteva mesaje cu Ivanka pe Instagram şi că a încercat să o întâlnească în timpul vizitei pe care aceasta a făcut-o în India, în noiembrie anul trecut. Totuşi, visul ei nu s-a împlinit, dar nu este clar din ce motiv. Asta nu a făcut-o pe tânăra admiratoare să-şi schimbe părerea., a spus ea.Paige, o altă admiratoare, de astă dată din Indiana, a creat contul @ivankatrumpsbiggestfan pe Instagram. Deocamdată, are 9.300 de fallowerşi, dar numărul creşte. Undeva în meniu există un contor care arată de câte ori a comentat Ivanka sau a dat like la o postare. Ba chiar se poate vedea şi data la care Ivanka a început să urmărească acest cont (7/3/13), scrie Daily Mail.Contul înfiinţat de Paige prezintă imagini cu ţinutele purtate în fiecare zi de Ivanka, fotografii mai vechi din activitatea ei în modelling şi secvenţe cu ea şi soţul Jared Kushner şi cei trei copii, Arabella, Joseph şi Theodore., a spus tânăra. Şi nu-i singura care administrează un cont de fan dedicat fiicei preşedintelui.