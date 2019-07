Ivanka Trump, blonda de pe net: Toată lumea o ia peste picior după ce s-a făcut de râs la summitul G20

Ivanka Trump s-a făcut de râs, weekendul trecut, la summitul G20 de la Osaka, iar vizita sa în Japonia, alături de tatăl ei, a inspirat o serie de parodii pe Twitter, numite #unwantedivanka. Totul a pornit de la dorința nestăvilită a lui Donald Trump de a-și promova fiica la un nivel la care e limpede că ea nu se poate ridica prin competența sa și de la incapacitatea Ivankăi de a refuza o pălărie prea mare pentru ea.



S-o spunem de la început: incompetenții merită să plătească prețul prostiei și al nepriceperii lor, pe care alții sunt nevoiți să-l suporte fără voia lor. Sună cam dur? Păi hai să facem socoteala: te-ai lovit vreodată de puterea oarbă a unui incompetent? Ai ratat un examen pentru care ai muncit "de ți-au sărit capacele" ca să afli pe urmă că totul era aranjat pentru un "pilos"? Ți-a suflat ruda cuiva important postul pe care îl meritai? Ai avut de-a face cu un idiot calificat și te-ai simțit eșuat într-un pustiu, fără nicio șansă?



Despre asta e vorba și în cazul Ivankăi: îți poți imagina câți oameni pregătiți are Statele Unite pentru postul de consilier pe care ea îl ocupă și câtă expertiză în domeniul politic și diplomatic este necesară pentru acea poziție? În acest timp, un loc-cheie în echipa președintelui SUA este blocat de fătuca blondă, pricepută în modă, care s-a trezit între cei mai importanți lideri ai planetei.





Oamenii de genul ăsta contaminează totul în jur cu modul lor toxic de a se descurca și usucă orice fir de speranță că mai poți realiza ceva important fără să-ți vinzi sufletul sau trupul. Când tu vezi că unii o iau rău de tot pe scurtătură, ce-ți mai rămâne de făcut dacă nu vrei s-o apuci pe același drum? În principiu, trebuie să încredere în ceea ce ești și în ceea ce poți să faci. Și să ai răbdare, pentru că, mai devreme sau mai târziu, se face dreptate - incompetenții nu pot să joace teatru la infinit. Vine și scadența și atunci să vezi show! Și dacă vrei să te răcorești un pic, să știi că nici la alții nu-i altfel: nepotismul se poartă la cel mai înalt nivel, dar la prima ocazie nimeni n-are milă pentru incompetenți, oricum i-o chema și oricine i-o ține în brațe.



Uite, chiar și Ivanka Trump o pățește până la urmă. Fata asta drăguță s-a făcut de râs fiindcă tăticul său e cel mai puternic megaloman de pe planetă, dar și pentru că ea nu-i dispusă să joace corect și să-și accepte limitele. Ar fi trebuit să-i spună direct lui Donald Trump: "Tată, nu-i de mine treaba asta.



Sunt o mulțime de copii celebri care preferă să se despartă de influența numelui și a părinților, încercând să trăiască pe picioarele lor. Dar ea a ales calea cea mai facilă și și-a asumat riscul. Această atitudine provoacă o reacție opusă în întreg sistemul, creează rezistență din partea anticorpilor sociali și declanșează izolarea "corpului străin" - neavenitul este izolat și nimeni nu-l ia cu adevărat în serios.



Exact asta i s-a întâmplat fiicei lui Trump în Japonia: prezentă la Osaka, la summitul G20, Ivanka a fost filmată în timp ce încerca cu stângăcie să intervină într-o discuție a liderilor politici mondiali. Ivanka dădea din cap și gesticula zâmbind de parcă era în fața oglinzii din baie, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron, Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar Internațional, premierul canadian Justin Trudeau și cel britanic, Theresa May, o ignorau și discutau între ei, ca și cum ea era invizibilă.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace.