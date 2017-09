Diana Pârvu este realizatoare și prezentatoare a rubricii „Codul fericirii”, difuzată în fiecare miercuri, în cadrul Stirilor Kanal D, iar în weekend este prezentatoarea rubricii Meteo, din cadrul jurnalelor informative Kanal D.





Am dat un concurs pentru a ajunge sa prezint "Meteo". Dupa ce am dat proba am asteptat raspunsul cu sufletul la gura. Cand am aflat a fost asa o combinatie de ras si plans de fericire! Da, mi-am dorit foarte mult sa ajung sa prezint "Meteo". E o avansare in cariera si cred ca e firesc sa iti doresti mereu mai mult. Mai ales atunci cand faci totul cu suflet, pasiune si dedicare.





Cand ai intrat la televizune ca reporter, la 23 de ani, banuiesc ca visai sa ajungi la aceast moment, sa apari pe sticla. Care a fost reactia ta cand ti-ai vazut visul cu ochii?





In primul rand mi-am dorit sa fiu foarte buna in ceea ce fac. Am plans de fericire cand am aflat ca am trecut proba cu bine; si primul meu gand a fost: "Trebuie sa fiu perfecta atunci cand mi se va spune in casca: esti!".

Eu cred ca atunci cand muncesti mult, cand te dedici trup si suflet profesiei tale, rezultatele vin, si vin exact atunci cand trebuie. Da mi-am dorit sa ajung aici si cand privesc inapoi imi dau seama cat de multe am invatat pe drum.





Exista un cliseu si o prejudecata in media romaneasca, anume acela ca "fata de la meteo" are niste sarcini mai usoare de dus decat acelea dintr-un format "greu" de televiziune. Cum ii contrazici pe cei care sustin asa ceva?





Ii rog pe cei care spun asta sa faca un exercitiu acasa.Sa citeasca de pe un ecran in timp ce merg si arata in acelasi timp la harta. Desigur avand o pozitie perfecta, un mers gratios , o voce perfect acordata contextului, si, foarte important, punand mana exact pe orasul despre care vorbeste in acel moment. E important sa intelegi si aceste fenomene meteorologice ca sa le comunici.

Cum spuneam, nu m-am trezit peste noapte "fata de la meteo", muncesc de ani buni in televiziune, am sute de reportaje realizate pana acum, live-uri, realizez o rubrica de succes in cadrul Stirilor Kanal D, "Codul fericirii". Sunt dedicata trup si suflet profesiei de jurnalist si cred ca mai sunt multe de invatat de aici inainte...





Care este urmatorul pas? Ce iti doresti, dupa aceasta etapa?





Hmm... daca va spun dorinta mea nu se mai indeplineste. O sa spun doar ca imi doresc sa aduc si mai multa vreme buna, dar si fericire in casele oamenilor.





Cine esti tu, in afara micului ecran?





In primul rand, sunt un om cu realizari si esecuri deopotriva. Sunt o persoana care a invatat ca pentru a atinge succesul trebuie sa muncesti foarte mult.

Sunt o prietena devotata si o iubita model. Gatesc grozav, imi plac ciorbele, salatele si dulciurile. Mai mult dulciurile!