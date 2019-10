Greșeala pe care Brad Pitt n-o mai poate repara: Fiul său nu vrea să-l ierte

Brad Pitt nu mai poate face nimic pentru ca fiul lui să-l ierte după cearta care a dus la divorț. Angelina Jolie a încercat în zadar să-i împace.

Pitt spunea într-un interviu pentru The New York Times că a pus în "Ad Astra" toată tristețea cu care a rămas după ce Angelina Jolie l-a părăsit. Dar mai e ceva: în această tristețe se regăsește și amărăciunea pierderii fiului său, Maddox, care nu mai vrea să-l vadă. Legătura emoționantă tată-fiu care străbate sistemul solar în "Ad Astra" se prelungește, cumva, și în viața reală, aici, pe Pământ.Brad Pitt și Maddox s-au certat în timpul unui zbor privat spre Los Angeles, în 2016. Disputa a determinat-o pe Angelina să înainteze cererea de divorț.Nimeni din afara cuplului nu a aflat exact de la ce a pornit cearta și ce a făcut Pitt ca să provoace reacția înverșunată a Angelinei și a lui Maddox. Bătălia pentru custodia celor şase copii ai lor a căpătat dimensiuni dramatice, Pitt fiind cercetat pentru acuzaţii de abuz. În cele din urmă, el a fost declarat nevinovat după ce Angelina l-a acuzat că l-a agresat pe unul dintre copii în timpul unui zbor cu un avion privat.Deși foștii soți împart custodia celor șase copii, Maddox, în vârstă de 18 ani, a ales să nu mai aibă de-a face cu tatăl său.Nici încercarea mamei sale de a media raportul dintre ei n-a dat roade., a declarat o sursă citată de UsWeekly Maddox a fost adoptat de Jolie în Cambodgia, în martie 2002. Pitt a devenit tatăl lui adoptiv după câțiva ani. Băiatul studiază acum la un colegiu din Coreea de Sud.Pitt nu a fost prezent când Angelina l-a dus pe Maddox la Universitatea Yonsei din Seul, unde studiază biochimia. UsWeekly a scris că actorul s-a îndepărtat și de Pax, celălalt băiat, în vârstă de 15 ani, și cât timp Maddox este plecat în Asia, ar vrea să strângă legătura cu fratele mai mic al acestuia., a spus sursa menționată.Deocamdată, Pitt își poate petrece timpul doar cu ceilalți copii - Zahara (14 ani), Shiloh (13 ani), Vivienne (11 ani) și Knox (11 ani), scrie Daily Mail.Însă și Angelina este foarte legată de copiii ei și are o legătură specială cu Maddox., a declarat ea pentru Entertainment Tonight., a mai spus Angelina.Din fericire pentru Pitt, fosta lui soție nu a îndepărtat copiii de el și în ciuda termenilor duri în care s-au despărțit, i-a acordat custodia comună a copiilor.Angelina Jolie a declarat că a suferit după divorț:, a spus ea.Divorțul nu a fost încă finalizat, Pitt și Jolie cerând instanței o nouă amânare pentru a negocia termenii financiari ai despărțirii.Cei doi s-au separat în 2016, dar căsnicia lor nu a fost dizolvată, iar procesul s-ar putea prelungi. The Blast a scris că Brad a depus în instanță documente prin care cere judecarea cu ușile închise pentru ca dialogul lor să continue, cerere cu care Angelina a fost de acord. Instanța a admis solicitarea dupa ce cuplul a platit in plus pentru prelungirea timpului suplimentar solicitat judecatorului.Unul dintre subiectele de dezbatere este podgoria Miraval pe care actorii au cumpărat-o în 2011 pentru a o lăsa moștenire celor șase copii. Castelul Miraval din sudul Franței a găzduit și nunta strălucitoare a cuplului, în 2014. Conform Daily Mail, se pare că discuțiile decurg bine și se va ajunge la un acord.Foto: Hepta