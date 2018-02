Gigi Hadid suferă de boala Hashimoto: Vedeta are probleme cu tiroida

Modelul a scris pe Twitter că de la 17 ani suferă de o afecțiune a tiroidei care îi provoacă fluctuații de greutate şi că de atunci urmează un tratament.

În ultima vreme, Gigi Hadid a fost acuzată că e prea slabă și chiar s-a speculat că aspectul ei ar fi cauzat de consumul de droguri. Modelul în vârstă de 22 de ani a hotărât să răspundă punctual acestor atacuri și a scris pe Twitter că suferă de boala Hashimoto, afecțiune care îi provoacă fluctuații de greutate. Ea a explicat că are probleme cu tiroida de la vârsta de 17 ani, şi că de atunci urmează un tratament medicamentos.



Hadid a adăugat că şi stresul este o cauză pentru care arată atât de slabă. În plus, călătoriile pe care le face în interes profesional sunt destul de obositoare. "Vă rog, utilizatori ai rețelelor de socializare şi fiinţe umane, învăţaţi să aveţi mai multă empatie faţă de ceilalţi. Niciodată nu ştiţi prin ce trece, cu adevărat, un om. Consumaţi-vă energia asupra oamenilor pe care îi admiraţi, în loc să fiţi cruzi cu cei pe care nu îî cunoşteţi", a scris ea.



Vedeta a mai precizat că nu va mai oferi alte explicaţii pe lângă cele de pe Twitter şi că nu vrea să se ridice aşteptărilor nimănui atât timp cât se simte bine în corpul său.



În urmă cu cinci ani, când Hadid a semnat prima oară cu agenția de modelling IMG, ea era mai plinuță, avea o față rotundă și se spunea că e prea grasă pentru a fi model. "Când am început, la 17 ani, nu era încă diagnosticată cu boala Hashimoto. , a scris vedeta.



În 2015, Gigi Hadid a declarat pentru Daily Mail Australia că vrea să schimbe industria modei cu tipul ei de corp și că e obișnuită să mănânce cât un bărbat. De atunci, ea a slăbit continuu, iar acum criticile s-au axat pe silueta ei prea subțire care ar fi de fapt rezultatul presiunii din modelling. "Am mâncat întotdeauna la fel, corpul reacționează diferit pentru că sănătatea mea e mai bună", a reacționat Hadid.



Modelul a mai adăugat că urmează de la 17 ani un tratament pentru simptomele care includ probleme de metabolism și oboseală extremă. Ea a menționat că a făcut și un tratament holistic care ajută la reglarea activității tiroidei.