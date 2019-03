Gestul sublim pe care l-a făcut Penelope Cruz: Vedeta a vorbit cu Donatella Versace și i-a cerut binecuvântarea înainte de a o interpreta

Actrița în vârstă de 44 de ani a mărturisit că sunat-o pe Donatella Versace fiindcă avea nevoie de binecuvântarea ei înainte de a o interpreta în serialul despre asasinarea lui Gianni Versace.

Cu un subiect foarte incitant, dar sensibil, serialul "Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" este o provocare importantă pentru o actriță de talia ei. Dar Penelope Cruz și-a dorit să lucreze la acest rol cu toată inima și să nu aibă nimic să-și reproșeze. Știind părerea negativă a Donatellei Versace despre serialul care va reda povestea uciderii fratelui ei, dar mai ales din respect, actrița în vârstă de 44 de ani a sunat-o și i-a cerut acordul moral pentru a o interpreta.



Penelope a declarat pentru Sunday Life că a vorbit cu Donatella la telefon înainte de a accepta rolul. "Într-un fel, aveam nevoie de binecuvântarea ei pentru că o respect mult", a spus actrița, adăugând că a căutat să o umanizeze pe Donatella: "Am vrut să arăt partea ei pe care o știu, vulnerabilitatea și bunătatea ei, dar și simțul autoironiei pe care îl are."



Familia Versace s-a distanţat de serial şi a transmis într-un comunicat că nu a autorizat producţia şi nici nu a luat parte la realizarea ei. Donatella i-a dăruit, însă, un buchet de flori actriței după ce aceasta a fost nominalizată la Globul de Aur. Anterior, designerul a confirmat că a avut o discuție cu Penelope Cruz, dar a refuzat să dea detalii despre această conversație.

Pe de altă parte, directorul artistic şi vicepreşedintele casei de modă din Milano a declarat despre serialul "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" că este plin de contradicţii şi că nu-l va urmări. Familia Versace a anunțat că se opune versiunii orietantă spre senzațional a acestei producții. Totodată, familia Versace susține că volumul publicat de Orth, pe baza căruia a fost realizat serialul, este plin de speculaţii, adăugând că autoarea nu a căutat niciodată să primească informaţii direct de la membrii familiei şi nu a ştiut să spună povestea. Donatella Versace a precizat că între greşelile din carte se numără şi afirmaţia că Gianni era slăbit în acea perioadă, pentru că suferea de SIDA.