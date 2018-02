Gest superb: Cum au salvat Kate Winslet şi DiCaprio o femeie bolnavă de cancer

Gemma Nuttall, o femeie de 29 de ani, a aflat că are un cancer agresiv când era gravidă. Cele două vedete au strâns fonduri şi au ajutat-o să lupte.

"Îţi mulţumesc. Mi-ai salvat viaţa". Aceste cuvinte pe care Gemma Nuttall i le-a transmis cu lacrimi în ochi salvatoarei sale celebre sunt tot ceea ce îi poate da un om simplu, aflat la ananghie, unui alt om care l-a ajutat. Dar ce greutate au aceste cuvinte când vin din partea cuiva care luptă cu cancerul şi acum poate trăi pentru a mulţumi!



Teribil de emoţionată, Gemma i-a mulţumit într-un interviu televizat actriţei Kate Winslet pentru că a organizat o acţiune de strângere de fonduri prin care a adunat 338.000 de euro, bani care au finanţat tratamentul medical. Când a aflat de cazul tinerei, vedeta în vârstă de 42 de ani l-a cooptat şi pe bunul ei amic Leonardo DiCaprio în acţiunea sa caritabilă, iar obiectivul urmărit a devenit mai uşor de atins. "Atât de mult bine a ieşit din această situaţie. Uitaţi-vă la Gemma, e frumoasă, şi nu mai are cancer", a felicitat-o Kate în urmă cu un an, după ce tânăra a învins prima oară cancerul.



Invitată în emisiunea "This Morning" difuzată de postul TV britanic ITV, Gemma i-a transmis un mesaj actriţei: "Vreau doar să-ţi spun mulţumesc mult pentru efortul tău. Mi-ai salvat viaţa."



Gemma Nuttall, din Rossendale, comitatul englez Lancashire, a aflat că o formă agresivă de cancer ovarian în timp ce era gravidă. Ea a refuzat să ia medicamentele care i-ar fi putut salva viaţa pentru că acestea ar fi pus capăt sarcinii. Fetiţa ei, Penelope, s-a născut fără probleme de sănătate, dar medicii i-au dat mămicii teribila veste că nu mai putea face nimic împotriva cancerului şi că nu mai are mult de trăit, relatează cotidianul britanic Daily Mail.



În loc să cedeze, Gemma a continuat să creadă că se poate face bine. Împreună cu mama sa, ea a lansat o campanie de strângere de fonduri, cu un obiectiv greu de atins, dar necesar pentru a urma un tratament într-o clinică din Germania despre care auzise că face "minuni".

Îi trebuiau 300.000 de lire, aproximativ 338.000 de euro, iar misiunea părea imposibilă, fiindcă timpul presa. Dar a avut noroc.Kate Winslet a aflat de cazul ei şi a început să lucreze împreună cu Leo DiCaprio pentru a strânge banii de care Gemma avea nevoie. Actriţa şi-a pierdut mama în mai anul trecut şi acest eveniment nefericit a determinat-o să se implice., a mărturisit vedeta., a mai spus ea.Kate a luat legătura cu mama tinerei bolnave şi au convenit asupra modului în care aveau să coopereze pentru a strânge banii., a povestit actriţa.