Geri Horner, fără machiaj: Cum arată la 45 de ani fosta vedetă de la Spice Girls

Fosta colegă a Victoriei Beckham nu se deosebeşte cu nimic de o femeie obişnuită când renunţă la machiaj şi îşi arată din plin vârsta.

Geri Halliwell, fata cu numele de scenă Ginger Spice, s-a transformat în Mama Spice. După naşterea celui de-al doilea său copil, anul trecut, ea a renunţat la apariţiile mondene şi şi-a dedicat timpul familiei. La 45 de ani, deşi nu o poate eclipsa pe fosta sa colegă de trupă, Victoria Beckham (la urma urmei, cine ar putea?), dar nici nu se fereşte să iasă pe stradă fără machiaj.



Geri a fost fotografiată la Londra, unde a venit cu treburi înainte de a se implica într-un show televizat de căutare a talentelor muzicale, difuzat de postul BBC. Îmbrăcată casual, cu jeanşi gri, o bluză de aceeaşi culoare peste care avea o haină de blană în două nuanţe şi cizme până la genunchi, ea era pregătită să înfrunte frigul din capitala Angliei, relatează Daily Mail. Geri a renunţat la machiaj, look-ul natural trădându-i vârsta, dar asta nu înseamnă neapărat că arăta rău, ci doar că nu avea strălucirea unei vedete.



Vedeta este pregătită să-şi facă debutul în emisiunea "All Together Now", care va începe în sâmbătă seară, înlocuind show-ul "The Voice" care s-a mutat la postul ITV şi cu care se va lupta pentru audienţă.

Programul la care va lucra fosta membră a trupei Spice Girls îi aduce pe concurenţii care îşi doresc o carieră muzicală să cânte în faţa a 100 de experţi în lupta pentru marele premiu de 50.000 de lire sterline (aproape 57.000 de euro).Într-un interviu pentru revista Event, Geri a dezvăluit ce crede despre acest show: