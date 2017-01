George Michael s-a sinucis? Ce spune partenerul de viaţă al starului

George Michael s-ar fi sinucis în ziua de Crăciun, după mai multe tentative, potrivit unor declaraţii făcute de partenerul de viaţă al starului britanic, Fadi Fawaz, pe contul de Twitter.

Mesaje scrise sub numele Fadi Fawaz, cel care l-a găsit pe George Michael mort în patul său din locuinţa pe care o deţinea în Oxfordshire, spun că starul pop şi-a luat viaţa.Informaţii ulterioare au arătat că muzicianul a murit din cauze naturale. Mesajele de pe Twitter au fost şterse, iar contul închis., au fost mesajele publicate, potrivit Independent.Nu este clar motivul pentru care Fawaz a publicat aceste mesaje. De asemenea, nu este exclus ca el să fi fost victima unui hacker, relatează News.ro El a mai publicat un mesaj legat de moartea cântăreţului:În ajunul Anului Nou, Fawaz a publicat o fotografie în care arăta degetul mijlociu:Rezultatele examinării cadavrului lui George Michael au fost ”neconcludente”, potrivit declaraţiilor făcute de poliţie, iar mai multe teste vor fi realizate pentru determinarea cauzei decesului.Managerul artistului, Michael Lippman, a declarat că starul a murit din cauza unei probleme cardiace.Poliţia va pregăti un dosar pentru anchetatorul din Oxfordshire.George Michael s-a născut pe 25 iunie 1963 în Fincheley, o suburbie din nordul Londrei. Originar dintr-o familie greacă de origine cipriotă, numele lui real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou.A lansat albume de succes, între care ”Faith” şi ”Listen Without Prejudice Vol.1”. Acesta din urmă a depăşit vânzările realizate de albumul ”Faith” în Marea Britanie, dar, în pofida acestui succes, George Michael a pierdut un proces cu casa de discuri Sony, pe care artistul îl iniţiase, deoarece nu era mulţumit de campania de promovare a acestui material discografic.Şapte piese ale lui George Michael au ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie. Printre cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără ”Careless Whisper”, ”One More Try”, ”Freedom” şi ”Father Figure”.Artistul britanic a fost recompensat de-a lungul anilor cu numeroase trofee şi distincţii, inclusiv cu două premii Grammy şi trei Brit Awards.La începutul acestei luni, presa britanică a anunţat că producătorul şi textierul Naughty Boy colabora cu George Michael la un nou album de studio.Foto: Hepta