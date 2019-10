Frumusețe pe muchie de cuțit: Megan Fox a avut o cădere psihică după ce a jucat într-o comedie horror

Vedeta a mărturisit că s-a simțit sexualizată și folosită ca un obiect după rolul din comedia horror „Jennifer's Body“.

Frumusețea și celebritatea nu merg mereu mână-n mână. Considerată una dintre cele mai frumoase femei celebre din lume, Megan Fox s-a confruntat cu o depresie teribilă după ce în 2009 a jucat în comedia horror "Jennifer's Body". Presiunea pe care a resimțit-o atunci i-a provocat o cădere psihică despre abia acum a ales să vorbească.Actrița a interpretat-o atunci pe Jennifer, o elevă foarte atrăgătoare care își seducea diabolic colegii pentru a-i ucide, în timp ce prietena ei cea mai bună, Anita (Amanda Seyfried), încerca să o oprească.Vedeta în vârstă de 23 de ani a mărturisit că modul în care a fost sexualizată și folosită ca un obiect a făcut întotdeauna parte din cariera ei, dar criticile dure cu care s-a confruntat după acest rol a copleșit-o, scufundând-o în depresie., a spus ea într-un interviu publicat de Entertainment Tonight , a povestit vedeta din "Transformers".Megan a adăugat că nu s-a simțit sprijinită de mișcările feministe, dar faptul că a devenit mamă i-a schimbat perspectiva asupra vieții și a devenit o versiune mai bună a sa.Surprinzător, însă, filmul despre care Megan spune că a sexualizat-o excesiv nu a fost realizat de un bărbat, ci de o femeie."Jennifer's Body" a fost semnat de Diablo Cody, care susține că a dorit să transmită prin acest film "un mesaj despre puterea femeilor și despre relațiile complexe dintre cele mai bune prietene".Cody a spus ulterior că producția a fost promovată greșit și că a avut o dispută cu producătorii care doreau un film adresat tuturor băieților care o plac pe Megan Fox., s-a justificat regizoarea.Conform site-ului Rotten Tomatoes, doar 43% din criticile la adresa filmului au fost pozitive, cele mai multe fiind împărțite dacă a ajutat sau nu mișcarea feministă.În ultimii ani, Megan Fox a ieșit din atenția presei și a publicului după ce s-a dedicat vieții de familie alături de soțul ei, actorul Brian Austin Green. Cei doi s-au cunoscut în 2004, în timpul filmărilor, când el a primit un rol în "Hope & Faith".Starul din serialul "Beverly Hills, 90210" avea 30 de ani, iar ea doar 18 când au început relația lor sinuoasă. Cei doi s-au logodit după doi ani, dar s-au despărțit în 2009. Megan și Brian au reluat relația și s-au căsătorit pe 24 iunie 2010, în cadrul unei ceremonii private, care a avut loc la Four Seasons Resort, din insula Maui (Hawaii). În august 2015, actrița a depus cererea de divorț, însă la începutul anului 2016 s-au împăcat și de atunci cuplul a devenit și mai puternic. Ei au trei băieți: Noah (șase ani), Bodhi (cinci ani) și Journey (trei ani).Brian are încă un băiat, Kassius (15 ani), din relaţia sa cu actriţa Vanessa Marcil (50 de ani).Megan Fox poate fi văzută acum în "Battle of Jangsari", un film de război despre bătălia din Incheon, din timpul Războiului din Coreea, din 1950.Foto: Hepta