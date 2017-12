Forţa e tare cu el: Luke din „Star Wars“ a împlinit 39 de ani de căsnicie

În lumea agitată de la Hollywood, relaţiile durabile sunt o raritate. Dar căsnicia celui care l-a întruchipat pe curajosul Luke din „Star Wars“ e din alt film.

Fanii celebrei serii s-au bucurat recent de premiera producţiei "Star Wars: The Last Jedi", dar interpretul lui Luke Skywalker, actorul Mark Hamill, a avut un alt motiv de bucurie. Au trecut 39 de ani de când el şi soţia sa, Marilou York, s-au căsătorit. O viaţă de om, aproape 40 de ani în care cei doi au fost împreună la bine şi la greu, în tumultul de la Hollywood care "toacă" multe relaţii şi destine. 39 de ani în care forţa a fost puternică cu ei le-a păstrat vie iubirea.



Mark a cunoscut-o pe York pe când ea lucra la un cabine stomatologic din Westwood, Los Angeles. "A venit în sala de aşteptare în jeanşi, halat alb, cu sânii cât pepenii, parcă era dintr-un tablou de Vargas. Am întrebat-o: Te lasă să te îmbraci aşa la muncă? Iar ea mi-a răspuns: Da. Următorul!", povestea actorul în 1981 pentru revista People.



Hamill a spus că a fost dragoste la prima vedere. Iar Mark a mărturisit că l-a atras faptul că ea avea simţul umorului: "Nu stăteam cu femeile care nu ştiau de glumă."



Cei doi s-au căsătorit pe 17 decembrie 1978, când el avea 26 de ani, iar ea 23, şi au trei copii împreună: Nathan (născut în 1979), Griffin (1983) şi Chelsea Elizabeth (1988).



Actorul american s-a întors, după nu mai puţin de 34 de ani, în rolul Luke Skywalker în episodul al VIII-lea al celebrei saga "Star Wars", care i-a adus celebritatea mondială încă de la vârsta de 16 ani. După o apariţie efemeră în "The Force Awakens", Mark Hamill are acum un rol central în "The Last Jedi", deşi bătrânul Luke Skywalker l-a surprins pe actorul titular, care s-a declarat "înmărmurit" de modul în care a evoluat personajul.



Ca milioane de fani din întreaga lume, Mark Hamill a aşteptat şi el cu nerăbdare să-l vadă din nou în acţiune pe legendarul personaj Luke Skywalker. În filmul "Star Wars: The Force Awakens" din 2015 - care reia acţiunea celebrei saga din momentul în care a lăsat-o în "Return of the Jedi" (1983) - celebrul cavaler Jedi a avut o apariţie de doar câteva secunde la finalul filmului, chiar înainte de generic. În episodul al VIII-lea, "Star Wars: The Last Jedi", personajul este unul cât se poate de central, dar nu aşa cum se aşteaptă toată lumea, a scris revista People pe site-ul său, cu câteva zile înainte de lansarea filmului de vineri.



În interviul acordat revistei, Hamill a declarat că se aştepta să facă mult mai mult în "The Force Awakens", plecând de la schiţele poveştii pe care le văzuse după ce a semnat un contract pentru reluarea rolului său emblematic.

Povestea nu a mers însă în direcţia în care credea el., a declarat el pentru suplimentul special al revistei People intitulat "Star Wars: The Ultimate Guide to The Last Jedi".Rolul său din "The Last Jedi" nu a fost însă unul scutit de controverse. Mark Hamill a fost citat în luna mai a acestui an cu afirmaţia că are neînţelegeri fundamentale cu regizorul "Star Wars: The Last Jedi", Rian Johnson, în privinţa direcţiei spre care se îndreaptă personajul său Luke Skywalker în noul film al francizei. Totuşi, relatează CinemaBlend, actorul a clarificat mai târziu declaraţia, afirmând că nu a înţeles de la început ideea lui Johnson despre personajul său dar că, odată ce acest lucru s-a întâmplat, a fost total de acord cu ea., a declarat actorul, potrivit sursei citate.Imediat s-a speculat că motivul neînţelegerilor ar fi latura sumbră a lui Skywalker, o schimbare de perspectivă asupra personajului cu care Hamill nu ar fi fost de acord. Actorul explică situaţia în interviul pentru People., a povestit el.