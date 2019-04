Femeia cu care Johnny Depp vrea să se însoare: Noua iubită e o dansatoare din Rusia din aceeași generație cu fiica lui

Johnny Depp are o relație cu o dansatoare rusoaică cu doar câțiva ani mai mare decât fiica lui. Tânăra s-a mutat deja în casa din Hollywood a starului.

După mariajul cu scântei pe care l-a avut cu Amber Heard și care s-a încheiat cu un divorț incendiar, Johnny Depp o ia de la capăt: actorul american are o relație cu o tânără din Rusia, Polina Glen, despre care Daily Mail scrie că ar avea în jur de 20 de ani. Cei doi s-au cunoscut anul trecut, la o petrecere în Los Angeles, a dezvăluit o sursă pentru ziarul britanic, adăugând că rusoaica s-a mutat deja în vila de pe Sunset Boulevard, în Hollywood, a lui Depp.



Actorul a fost fotografiat, la începutul anului, în timp ce o îmbrățișa și o săruta pasional pe noua sa iubită, într-un hotel din Belgrad, capitala Serbiei, dar și în mai anul trecut, în timp ce Depp se afla în turneu la Moscova cu trupa lui rock, The Hollywood Vampires.



Daily Mail a reușit să o identifice acum: originară din Sankt Petersburg, tânăra se numește Polina și este o dansatoare și coregrafă experimentată. "Polina l-a întâlnit pe Johnny la o petrecere în Los Angeles. E dansatoare și o fată foarte atrăgătoare. Se distra la petrecere și nu și-a dat seama cine este el până când s-a prezentat. S-au îndrăgostit imediat. Tocmai când el are probleme în justiție cu fosta soție a apărut fata asta frumoasă, dansatoarea din Rusia, care nu vrea nimic de la el și care nici măcar nu știa cine e. Fetele din Rusia nu-l cunosc. Habar n-au de actori și oricum oamenii arată altfel când îi vezi în carne și oase. Când a aflat cine este el, a fost fericită", a spus prietenul actorului.



"Alte femei din viața lui l-au tras în jos, așa că a fost foarte ușor pentru el să se îndrăgostească de ea. Ea nu vrea nimic de la el. , a mai spus sursa.



Potrivit Daily Mail, se pare că Polina a venit în Statele Unite în urmă cu doi ani pentru a-și continua cariera de dansatoare. "E foarte drăguță și grijulie. Este foarte talentată. Sunt sigur că Johnny o ajută, dar se descurcă bine și singură. Este discretă. Merge la orele de ccoregrafie și pe urmă se întoarce. , a mai spus sursa, adăugând că actorul și iubita lui sunt foarte îndrăgostiți, iar el plănuiește să se căsătorească cu ea: "Polina a spus că se vor căsători și că el vrea să vină în Rusia ca să-i cunoască părinții."



Părinții fetei, Irina și Ghenadi Glen, locuiesc la Sankt Petersburg, scrie Daily Mail. Mama tinerei s-a născut în fosta republică sovietică Kazakhstan și a studiat la Politehnica de Stat din Sankt Petersburg în domeniul instalațiilor electrice. Ea și-a deschis o afacere cu ceaiuri din plante culese din Karelia, o regiune din nord-vestul Rusiei.

Irina Glen călătorește des, îndeosebi în Italia iar în februarie 2015 a luat atestatul de ghid turistic și de translator în italiană.