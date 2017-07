Fata verde cu părul bălai: Cum a decorat Tori Spelling camera bebeluşului

Actriţa care a devenit mamă pentru a cincea oară la 44 de ani a ales să decoreze camera bebeluşului său în verde smarald şi s-a îmbrăcat într-o ţinută de aceeaşi culoare.

Orice părinte are două opţiuni mari şi late când stabileşte culoarea în care va decora camera copilului: roz sau albastru, depinde dacă este fetiţă sau băieţel. Ei bine, Tori Spelling s-a cam săturat de clasica alegere şi după atâtea naşteri e de înţeles.



Săptămâna trecută, ea a arătat că se poate şi altfel, adică verde. Exact, actriţa americană a decis să decoreze camera micuţului Beau, venit pe lume acum trei luni, într-un verde smarald cu decoraţiuni aurii. Ca să întărească şi mai mult această combinaţie cromatică, vedeta a ales pentru şedinţa foto o ţinută verde care oferea acelaşi efect în contrast cu părul ei blond.



Totul pleacă de la convingerea ei că micuţul are un suflet matur. "Am vrut să fie o cameră anti-bebeluş. Chiar şi când eram însărcinată simţeam că e un spirit bătrân - e un bărbat deştept acest micuţ", a scris ea pe contul său de Instagram, urmărit de 834.000 de admiratori.



Descriind camera pe care a amenajat-o pentru fiul ei, actriţa a explicat: "O cameră funcţională, confortabilă, liniştitoare, şic şi elevată. , a mărturisit vedeta.



Deasupra pătuţului din lemn, Tori a pus pe perete un tablou cu numele lui Beau scris cu litere aurii. Ea le-a mulţumit celor 13 furnizori care au ajutat-o să decoreze camera şi se pare că a beneficiat de reduceri sau de servicii complementare în schimbul reclamei pe care ea le-a făcut-o pe reţelele de socializare, scrie cotidianul britanic Daily Mail. "Le mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să amenajez camera lui Beau!", a scris vedeta pe Instagram.



Tori şi soţul ei, Dean McDermott, mai au patru copii: un băiat de zece ani, Liam, şi unul de patru ani, Finn, şi două fete - Stella (nouă ani) şi Hattie (cinci ani). Aceasta din urmă poate fi văzută explorând jucăriile frăţiorului ei mai mic, în camera proaspăt aranjată.