Eva Longoria, senzație în costum de baie la 41 de ani

Fosta vedetă din serialul „Neveste disperate“ se menține într-o formă excelentă. Ea și-a etalat silueta într-o ședință foto realizată la Hollywood.

La 41 de ani, Eva Longoria demonstrează că este o femeie frumoasă. Bruneta a fost luni protagonista unui pictorial care îi pune în valoare calităţile fizice, ea pozând în costum de baie, în curtea studiourilor MILK din Hollywood.Cotidianul britanic Daily Mail notează că ziua călduroasă în care a avut loc şedinţa foto a devenit încinsă de-a binelea când Eva a apărut în costumul de baie dintr-o singură piesă, cu imprimeu leopard şi un decolteu generos.Longoria a pozat pentru mai multe cadre, în care şi-a pus peste costum o jachetă scurtă albă. Bronzul pe care l-a căpătat după vacanţele însorite petrecute în Mexic şi Miami era vizibil pe coapsele şi spatele vedetei, iar picioarele sale păreau mai lungi cu sandalele cu toc înalt pe care ea le purta, scrie ziarul citat.Cu un machiaj puternic şi ruj roz pal pe buze, actriţa a început să pozeze cu părul strâns într-o coadă, la spate, apoi şi l-a lăsat liber, pe umeri.A fost un pictorial reuşit pentru Longoria, care şi-a etalat cu generozitate silueta, afişându-se într-o formă perfectă. Dar nu i-a fost întotdeauna prea uşor - recent, actriţa americană, care este ambasador al companiei L'Oreal, a dezvăluit pentru Us Magazine că merge de două ori pe lună la coafor pentru a-şi vopsi părul. Şi face asta nu doar pentru că trebuie să arate tot timpul bine, ci şi pentru că oricum este constrânsă. Întrebată cât de des îşi vopseşte părul, vedeta a răspuns:Eva a mai spus că are zile când părul nu-i stă aşa cum vrea ea, iar atunci preferă să şi-l strângă într-un coc.Anul trecut, fosta vedetă a serialului "Desperate Housewives/Neveste disperate" mărturisea că este îngrijorată de fiecare dată când participă la un eveniment pentru că îi este frică ca părţi ale corpului ei, pe care le vrea ascunse, să fie vizibile., a declarat ea pentru revista britanică Look.Eva Longoria a devenit celebră graţie personajului Gabrielle Solis din serialul de televiziune "Neveste disperate/Desperate Housewives". Cele mai recente roluri de pe marele ecran pentru Eva Longoria datează din 2008, când a jucat în comedia "Numai peste cadavrul ei/Over Her Dead Body", şi 2012, când a apărut în "For Greater Glory: The True Story of Cristiada", notează Mediafax. De asemenea, actriţa a dat voce unui personaj din animaţia "Arthur Christmas" (2011).Foto: Hepta, Daily Mail